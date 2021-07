Events vanaf 1.500 bezoekers mogen met coronapas

Ook op kleinere buitenevents vanaf 1.500 mensen mogen mensen binnen zonder mondmasker en anderhalve meter afstand als ze een coronapas kunnen voorleggen. Dat is beslist op het overleg tussen federale en regionale topministers over de coronaregels.

De buitenevents vanaf 1.500 bezoekers krijgen in augustus dus hetzelfde regime als grote festivals zoals Pukkelpop. Mondmaskers noch anderhalve meter afstand houden zullen er vanaf 13 augustus verplicht zijn. De voorwaarde is wel dat mensen via hun Covid Safe-app een negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs kunnen voorleggen - twee weken geleden volledig gevaccineerd. Het moet wel een PCR-test zijn omdat beslist is dat de snelle antigentest niet secuur genoeg is om besmettingen te detecteren.