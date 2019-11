Ex-ministers hebben nog steeds persoonlijke medewerkers

De regering-Di Rupo in 2011. Twaalf van de negentien van de ex-regeringsleden had eind september nog persoonlijk personeel omdat ze minister of staatssecretaris waren.

Jaren na hun vertrek hebben voormalige regeringsleden nog door de staat betaalde medewerkers. Elke partij zegt ervan af te willen, ook al maakt iedereen er gebruik van.

De aanslepende formatie leidt er toe dat leden van de regering-Di Rupo nog altijd recht hebben op persoonlijke medewerkers. Ook de ministerwissels in de regering-Michel maken dat vijf politici nog recht hebben op zo'n medewerkers.

Wie stopt als federaal minister of staatssecretaris, door ontslag of aan het einde van de regeerperiode, heeft namelijk recht op twee voltijdse medewerkers tot hun opvolgers op hun beurt worden vervangen door een nieuwe ploeg. Die laatste is er nog altijd niet.

Regering Di-Rupo

Omdat er nog steeds geen nieuwe federale regering is, hadden eind september twaalf van de negentien excellenties uit de regering-Di Rupo, die in 2014 aftrad, op die manier nog medewerkers in dienst, meldt De Standaard maandag. Onder hen ex--staatssecretarissen Hendrik Bogaert (CD&V) en Servais Verherstraeten (CD&V), ex-premier Elio Di Rupo (PS) zelf, sp.a'ers Monica De Coninck, John Crombez en Johan Vande Lanotte en Melchior Wathelet (CDH), die al jaren geleden de politiek verliet.

N-VA en Kris Peeters

Door de leegloop van de huidige ontslagnemende federale regering doen intussen ook vijf ex-leden ervan een beroep op het systeem, onder wie Kris Peeters (CD&V) en N-VA'ers Theo Francken, Johan Van Overtveldt en Sander Loones - die slechts vier weken minister was. Ook Zuhal Demir (N-VA) had tot haar aanstelling tot Vlaams minister zo'n personeel in dienst.