Ex-topmedewerkster Francken ontkent aanhouding in visazaak

Een voormalige kabinetsmedewerkster van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), ontkent dat ze is aangehouden in de zaak-Kucam.

De nieuwssite Apache had dit nieuws vrijdagavond gemeld, met verwijzing naar een schriftelijke bevestiging van het Antwerpse parket. Maar de vrouw, Lies Verlinden, ontkende meteen. Ze is met vakantie en reageerde compleet verrast.

Lies Verlinden is voor N-VA verkozen in de Leuvense gemeenteraad en er fractiesecretaris is.