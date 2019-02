Ex-topper ABVV op Luikse PS-lijst

Goblet zal op de lijst van de Franstalige socialistische partij PS staan in Luik, zo staat donderdag in de krant La Dernière Heure. De lijst wordt getrokken door Frédéric Daerden. Marc Goblet krijgt een 'strijdplaats', zo luidt het. Hij zal de lijst vermoedelijk duwen. Goblet kwam eerder al op bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober, in Herve. Hij was er al schepen van 2001 tot 2003.