Ex-vakbondsbaas wordt voorzitter VDAB

Luc Cortebeeck, de gewezen topman van de christelijke vakbond ACV, is door de Vlaamse regering benoemd tot voorzitter van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

Cortebeeck volgt in de voorzittersstoel Karel Van Eetvelt op. Het mandaat van Van Eetvelt kwam vacant te staan nadat die zijn functie bij de bankenkoepel Febelfin had ingeruild voor voetbalclub Anderlecht.

De 70-jarige Cortebeeck is een tijger van het sociaal overleg. Hij was naast twaalf jaar topman van de christelijke vakbond ACV ook voorzitter van het adviesorgaan Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en voorzitter van de internationale vakbondskoepel IVV. Daar is hij tot vandaag actief. Cortebeeck is ook lid van de raad bij de associatie van de KU Leuven.

De VDAB krijgt met Klaas Soens (Comeos) en Bart Steukers (Agoria) twee nieuwe bestuurders, op voordracht van de werkgevers. Met Elke Jeurissen en Charlien Van Leuffel zijn er ook twee nieuwe regeringscommissarissen.

Coronacrisis

Cortebeeck en VDAB-topman Wim Adriaens hebben werk op de plank. Het aantal Vlaamse werkzoekenden is in juni jaar op jaar met 12 procent gestegen, bleek donderdag uit de maandelijkse update van de VDAB-cijfers. Maar zelfs die sterke stijging tot 195.680 werklozen is wellicht maar de stilte voor de storm die door de zware coronacrisis is uitgelokt.

Tegelijk kreeg de VDAB vorig jaar in het regeerakkoord van de ploeg Jambon I een nieuwe jas aangemeten. De VDAB moet zich ontpoppen tot de draaischijf of regisseur van onze arbeidsmarkt die niet langer alleen de actief werkzoekenden helpt bij hun jobzoektocht. De bedoeling is dat de arbeidsbemiddelaar voortaan ook de grote groep inactieven gaat begeleiden naar werk op maat. Het gaat bijvoorbeeld om langdurig zieken, huisvrouwen zonder uitkering en leefloners. Zij krijgen voortaan ook de vacatures van de VDAB.

Luc Cortebeeck is de geknipte figuur om de VDAB mee te begeleiden in zijn nieuwe rol. Hilde Crevits Vlaams minister van Werk

Minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) bestempelt Cortebeeck als de geknipte figuur om de VDAB mee te begeleiden in zijn nieuwe rol. 'De nieuwe voorzitter is met zijn ervaring en gedrevenheid de geschikte persoon om er samen met de vernieuwde raad van bestuur en met de leidende ambtenaar Wim Adriaens echt werk van te maken', aldus de CD&V-minister.

Sleutelposten