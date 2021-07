Experts geven groen licht voor vaccinatie 12- tot 15-jarigen

Hoge Gezondheidsraad past voor automatische uitnodiging en vraagt dat jongeren zichzelf aanbieden.

De Hoge Gezondheidsraad, een onafhankelijk orgaan dat de overheid adviseert, staat toe dat na de volwassenen en de 16- tot 17-jarigen ook de 12- tot 15-jarigen worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat staat in een rapport van de Raad dat aan de federale en regionale ministers van Zorg is bezorgd en dat De Tijd kon inkijken. De ministers bespreken de kwestie woensdag op een vergadering van de Interministeriële Conferentie, waar ze het licht voor de vaccinatie allicht definitief op groen zetten.

Een systematische, door de overheid georganiseerde vaccinatie van alle kinderen zonder comorbiditeit tussen 12 en 15 jaar wordt niet aanbevolen. Hoge Gezondheidsraad

Zeker voor 12-tot 15-jarigen met onderliggende aandoeningen is een vaccinatie nuttig. De Hoge Gezondheidsraad vraagt dat zij snel worden ingeënt. Voor alle anderen in die leeftijdscategorie liggen de kaarten anders, want de experts wijzen erop dat de vaccinatie hen weinig individueel voordeel oplevert.

Voor een 12- tot 15-jarige is het risico op een zwaar ziekteverloop, een ziekenhuisopname of een overlijden na een coronabesmetting uiterst gering. Wel kan een vaccinatie nuttig zijn om de circulatie van het virus verder te beperken en om kwetsbare personen te beschermen.

De in ons land gebruikte vaccins beschermen voor meer dan 90 procent tegen een ziekenhuisopname voor covid. Maar bij de alleroudsten of wie chronisch ziek is, is het immuunsysteem soms zo verzwakt dat een vaccinatie onvoldoende bescherming geeft. Als jongeren zijn ingeënt, bieden ze mee een extra beschermingslaag.

Omdat een vaccinatie 12- tot 15-jarigen zonder onderliggende aandoeningen weinig persoonlijk voordeel oplevert, vraagt de Raad om hen op geen enkele manier onder druk te zetten. ‘Bij de huidige stand van onze wetenschappelijke en epidemiologische kennis wordt een systematische, door de overheid georganiseerde vaccinatie van alle kinderen zonder comorbiditeit (het tegelijk voorkomen van twee of meer aandoeningen, wat de kwetsbaarheid sterk vergroot, red.) tussen 12 en 15 jaar niet aanbevolen’, klinkt het.

Ouders van 12- tot 15-jarigen zouden zelf op de vaccinatie moeten aandringen. Over die beslissing was er wel discussie tussen de experts. Vijf van de twintig validerende deskundigen kantten zich tegen die aanbeveling, maar waren in de minderheid. Het rapport wijst erop dat de gemaakte keuze kan leiden tot meer ongelijkheid, omdat kinderen in precaire sociaal-economische situaties allicht minder snel gevaccineerd zullen worden.

De Vlaamse regering maakte afgelopen weekend duidelijk dat ze de 12- tot 15-jarigen het liefst op dezelfde manier als de rest van de bevolking vaccineert. Dat betekent met een persoonlijke uitnodiging en in het vaccinatiecentrum. Het advies is in die zin een streep door de Vlaamse rekening, al kan de politiek beslissen een andere koers te varen.

De Hoge Gezondheidsraad benadrukt dat de keuze van jongeren om zich niet te laten vaccineren onder geen enkele omstandigheid hun rechten of vrijheden mag

beperken als de vaccinatiecampagne is afgerond. De experts willen niet dat voor testen en quarantaine een verschil wordt gemaakt tussen jongeren die zijn ingeënt en jongeren die geen spuitje kregen.

Groepsimmuniteit

Na de moeizame start stoomt de Belgische vaccinatiecampagne vooruit. 80 procent van de volwassenen is minstens één keer geprikt, 45 procent is volledig gevaccineerd. Wel zijn er grote regionale verschillen. In Vlaanderen kreeg 84 procent van de 18-plussers een eerste prik, in Wallonië 74 procent en in Brussel 56 procent.

Van de volledige bevolking is 64 procent minstens één keer geprikt en 36 procent twee keer. Om de speelruimte voor het coronavirus zo klein mogelijk te houden is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen ingeënt worden. Aanvankelijk hoopten experts van groepsimmuniteit te kunnen spreken bij een vaccinatiegraad van 70 procent, maar de drempel wordt nu boven 80 procent gelegd.

Om aan een vaccinatiegraad van meer dan 80 procent te komen moet minstens een deel van de 12- tot 17-jarigen geprikt worden. Zowat 22 procent van de Belgische bevolking is jonger dan 18 jaar. De bereidwillige 12-tot 15-jarigen moeten allicht tot augustus wachten op hun spuitje, omdat pas dan voldoende vaccins beschikbaar zouden zijn. Vooralsnog kunnen jongeren alleen het vaccin van Pfizer-BioNTech krijgen.