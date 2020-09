Experts twisten over coronakoers

In Brussel zijn meer testen positief dan in de rest van het land.

Terwijl het aantal vastgestelde coronabesmettingen snel stijgt, twisten experts over de te volgen koers. De situatie in Brussel en het toenemende aantal ziekenhuisopnames nopen tot voorzichtigheid.

In welke mate is de stijging van het aantal positieve tests een probleem? Virologen als Marc Van Ranst beweren dat, als er niets gebeurt, we op een ramp afstevenen. Premier Sophie Wilmès (MR) spreekt over ‘zorgwekkende cijfers’. Volgens gezondheidseconoom Lieven Annemans, een van de leden van de Celeval-werkgroep die de overheid adviseert over de coronamaatregelen, is er weinig aan de hand. ‘Door meer te testen, leggen we meer besmette gevallen bloot’, stelde hij donderdagavond op het VRT programma 'De afspraak'.

Tussen 8 en 14 september werd het coronavirus dagelijks bij gemiddeld 978 mensen vastgesteld. Dat is een toename van 74 procent tegenover de week voordien. Op maandag 14 september waren er 1.625 coronabesmettingen. ‘Het aantal besmettingen verdubbelt om de acht à negen dagen. Enkele dagen geleden bedroeg de verdubbelingstijd nog twaalf dagen’, verklaarde Steven Van Gucht van Sciensano op een persconferentie.

Meer tests

Tegenover de stijging van het aantal besmettingen staat ook een toename van het aantal tests. De voorbije zeven dagen werden dagelijks 30.000 mensen getest tegen maximaal 25.000 enkele weken geleden. De afgelopen zeven dagen bleek 3 procent van de geteste personen positief, twee weken geleden was dat 2,5 procent. ‘De stijging van de besmettingscijfers is dus niet louter te wijten aan het feit dat we meer testen’, stelt Van Gucht.

Annemans ziet dat anders. Twee weken geleden lag de positiviteitsratio misschien wat lager, maar een maand geleden testte ook meer dan 3 procent van de geteste mensen positief. ‘Dat cijfer schommelt al weken rond 3 procent’, zegt de gezondheidseconoom. Tijdens de piek in april was dat bij momenten 30 procent. Enkel wie erg ziek was, werd toen getest, waardoor veel besmettingen onder de radar bleven.

Ziekenhuisopnames

Annemans concludeert dat we 'niet in een alarmfase zitten’. Hij pleit voor soepelere coronaregels, zodat de bevolking op adem kan komen. De vaste bubbel van vijf is een harde maatregel die voor velen moeilijk vol te houden is. Als we nu te streng zijn, dreigen mensen af te haken en de regels niet meer te volgen als de situatie echt acuut wordt. De Nationale Veiligheidsraad van volgende week moet van hem bijsturen.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Van een alarmfase is misschien geen sprake, toch zijn er redenen tot ongerustheid. Het aantal besmettingen stijgt in alle provincies en vooral in Brussel en de provincie Luik. In het hoofdstedelijk gewest is 6,4 procent van de coronatests positief, in Luik 5 procent. Het virus verspreidt zich snel. Op Antwerpen na blijft de positiviteitsratio in Vlaanderen onder 3 procent.

Daardoor en door het stijgende aantal ziekenhuisopnames vinden virologen nieuwe versoepelingen geen goed idee. De afgelopen week waren er gemiddeld 39 opnames per dag, een toename van 75 procent tegenover de week ervoor. In vergelijking met de coronapiek ligt het aantal opnames nog altijd laag. In april werden op sommige dagen meer dan 500 mensen opgenomen. Op de piek van de epidemie lagen meer dan 6.000 coronapatiënten in het ziekenhuis, nu minder dan 400.

Hoe ver te ver?

We weten dat in een wereld zonder coronamaatregelen de besmettingen en de ziekenhuisopnames om de drie dagen kunnen verdubbelen. Hoe sterk het virus is in een wereld mét afstand houden en mondmaskers, is minder duidelijk. Daarom is het moeilijk te zeggen hoever we te ver kunnen gaan zonder de controle te verliezen.

Annemans wil verdergaan dan de meeste virologen. Die willen dat het virus zo weinig mogelijk circuleert. Ze pleiten voor strenge regels. Annemans wil, zonder het virus los te laten, meer vrijheid toelaten. Misschien zullen meer mensen in het ziekenhuis belanden, maar de strenge regels hebben ook een belangrijke maatschappelijke en economische kostprijs. Die wordt dan wat gemilderd.