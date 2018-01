Extra bewaking op snelwegparkings

De prioriteit van het plan ligt op de parkings langs de E40 tussen, Brussel en de Kust, zoals Groot-Bijgaarden en Jabbeke , omdat die veel transitmigranten aantrekken. Op Radio 1 maakte Jambon duidelijk dat het plan flexibel is. Als er controles komen op de ene parking, verhuizen migranten mogelijk naar een andere snelwegparking.

De privé-bewakers mogen geen arrestaties uitvoeren . Ze moeten de politie verwittigen als ze onregelmatigheden vaststellen, zoals migranten die in een vrachtwagen kruipen.

Taskforce Mensensmokkel

Daarnaast zullen de lokale en federale politie elke dag controles uitvoeren op het spoor, langs de snelwegen en in de haven van Zeebrugge . Het gaat om kleine, flexibele acties die niet aangekondigd worden.

Tot slot zal de taskforce tegen mensensmokkel een versnelling hoger schakelen. Volgende week komen alle veiligheids- en gerechtelijke diensten samen om informatie over de bendes uit te wisselen, zodat ze gericht aangepakt kunnen worden.

Kat en muis

De politie hield de voorbije dagen al gerichte controles op snelwegparkings langs de E40. Dat is een populaire smokkelroute voor - vooral Afrikaanse - migranten die op parkings in de buik van vrachtwagens klimmen in de hoop het Verenigd Koninkrijk te bereiken.