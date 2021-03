Extra geld voor aanpak stress op het werk

Het aantal mensen dat langdurig afwezig blijft van het werk door ziekte is de voorbije tien jaar alleen maar gestegen. In 2010 ging het in een doorsnee bedrijf gemiddeld om 3 op 100 werknemers, intussen gaat het om 5 op 100. In juni vorig jaar waren bijna 459.000 werknemers en zelfstandigen langer dan een jaar ziek. De federale regering vreest dat de coronacrisis de situatie nog verergerd heeft.