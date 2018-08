Extra politie speurt naar migranten op treinen

Er komen speciale politieteams die de populaire smokkelroutes op de treinen van en naar Brussel droog moeten leggen.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) schakelt een versnelling hoger in de strijd tegen de illegale migratie door ons land. Nu Frankrijk zijn havens en snelwegparkings nog strenger heeft beveiligd, proberen opnieuw meer migranten via ons land de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. Jambon wil daar nu paal en perk aan stellen met een pakket nieuwe maatregelen.

Gespecialiseerde politieteams zullen meerdere keren per week controleren op de populaire 'smokkellijnen'. Het gaat om de treinen van Brussel naar de kust en andere bestemmingen die gebruikt worden door mensensmokkelaars. Dat is de uitkomst van overleg tussen de verschillende diensten, Jambon en de West-Vlaamse provinciegouverneur. 'We moeten het businessmodel van de smokkelbendes breken', aldus Jambon.

Zwakke plekken

Het openbaar vervoer is één van de zwakke plekken in de strijd tegen illegale migratie. Smokkelbendes zetten steeds vaker migranten in het station Brussel-Noord, waar honderden mensen in het aanpalende Maximiliaanpark verblijven, op de trein naar plekken in de buurt van snelwegparkings.

De grootste groep gaat naar de kust, maar er zijn ook migranten die bijvoorbeeld naar Leuven en zelfs diep in Wallonië reizen om vervolgens op parkings langs de snelweg E40 in de buik van een truck te klauteren. Ook de kusttram en de gratis Franse bus tussen grensgemeente Adinkerke, waar het station van De Panne ligt, en het Noord-Franse Duinkerke zijn populair onder smokkelaars en migranten.

De korpschef van de politiezone Westkust, Nico Paelinck, toonde zich in een interview met De Tijd kritisch voor de spoorwegpolitie. Die telt 350 manschappen, maar is vooral in de Brusselse stations actief. Paelinck vindt dat - zeker in het toeristische hoogseizoen - de spoorwegpolitie moet controleren op de treinen naar de kust. Nu springt vooral Securail, de interne bewakingsdienst van spoorbedrijf NMBS, bij als treinbestuurders mensen zonder tickets of identiteitsbewijs snappen.

Spoorpolitie

Die verzuchting van de lokale politie krijgt nu gehoor. Er werden nu al 40 agenten speciaal ingezet rond migratie, 20 in ondersteuning van de lokale politiezones en nog eens 20 op wegen en het spoor. Daar komt nu de nodige extra mankracht bij. Er wordt ook gewerkt aan een hervorming van de spoorwegpolitie, waardoor agenten ook effectief op treinen zullen worden ingezet. Die operatie zou ten laatste begin volgend jaar klaar moeten zijn.

De Dienst Vreemdelingenzaken, die verblijf in ons land regelt en controleert, gaat ook de nodige plekken reserveren in de gesloten centra voor gekliste migranten. De prioriteit gaat naar mensen die meer dan eens tegengehouden zijn of gezocht worden voor criminele feiten.

Dweilen met de kraan open

Politie-agenten klagen dat ze dweilen met de kraan open. De meeste transmigranten krijgen - na controle van hun vingerafdrukken en identiteit - een papier in handen gedrukt met het bevel binnen drie dagen het land te verlaten. Tot grote frustratie van de politie onderscheppen ze een paar dagen vaak opnieuw dezelfde mensen.

Er is wel minder animo voor de oprichting van permanente centra om de dossiers van opgepakte migranten te verwerken. De vakbonden zijn daar vragende partij voor om het werk van de politie te verlichten. Dergelijk centrum kwam er in 2016 - toen de asielcrisis woedde - tijdelijk in Veurne. Volgens Jambon is de toevloed vandaag niet hoog genoeg om dergelijke investering te rechtvaardigen. Daarnaast speelt mee dat geen stad of gemeente dergelijk centrum op zijn grondgebied wil. Jambon prefereert de huidige aanpak van de mobiele afhandelingsteams, die agenten ter plekke op snelwegparkings of op andere plekken bijstaan.

Efficiëntere politieacties

Coördinatoren van de federale politie zullen ook de acties tussen en met de lokale politiezones beter op elkaar afstemmen. 'Als er een grote actie op til is om één bepaalde bende op te rollen, moeten alle korpscheffen dat weten, zodat de operaties efficiënt en gecoördineerd verlopen', luidt het. Aan de burgemeesters wordt gevraagd bij overlast consequent acties op te zetten, in overleg met de federale overheid.

Er loopt ten slotte ook overleg tussen politie en parketten. Het is bedoeling dat er betere info-uitwisseling komt over de acties. 'De focus komt te liggen op het opbouwen van intelligentie die de smokkelnetwerken kan blootleggen.