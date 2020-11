Extra premie van 985 euro voor ziekenhuispersoneel

Consumptiecheque

Tegelijk besliste de regering eerder al om de 300 euro consumptiecheque uit te breiden tot het voltallige federale zorgpersoneel. Die kunnen ze tot eind 2021 uitgeven in de horeca, de sport- en cultuursector of in de detailhandel. Tot slot werd donderdag ook het sociaal akkoord ondertekend, goed voor 600 miljoen euro, waardoor in de loop van volgend jaar structurele en duurzame investeringen concreet worden in de hele federale zorgsector: dat betekent in de eerste plaats een herwaardering van het beroep, door middel van hogere lonen en betere werkomstandigheden.