F16-mails brengen Crombez in verlegenheid

Sp.a-voorzitter John Crombez moet maandagvoormiddag spitsroeden lopen op het partijbureau. Twee omstreden F16-mails dreigen de geloofwaardigheid van Crombez en de partij aan te tasten.

Het dossier rond de vervanging van de F16's lijkt sp.a-voorzitter John Crombez in last te brengen. De Oostendenaar zette zwaar in op het thema omdat hij ervan overtuigd was dat hij federaal minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) ten val zou kunnen brengen.

De voorbije weken poogde Crombez te bewijzen dat Vandeput wel degelijk wist dat het Amerikaanse bedrijf Lockheed Martin de mogelijke levensduurverlenging van de F16's onderzocht had. De N-VA'er had dat steeds ontkend.

Nieuw bewijsmateriaal

Afgelopen woensdag trommelde Crombez de pers op. Hij had naar eigen zeggen nieuw bewijsmateriaal tegen Vandeput in handen. Uit twee confidentiële mails zou blijken dat gewezen kabinetschef Claude Van de Voorde en Vandeput wel degelijk op de hoogte waren dat er bij het leger studies liepen over de verlenging van de levensduur van de F16's.

Ik weet niet zeker of de twee mails wel authentiek zijn. John Crombez Voorzitter sp.a

Vandeput lachte dat 'extra bewijsmateriaal' woensdagavond al weg in Terzake. 'Het gaat om gefabriceerde mails', klonk het. Afgelopen weekend duidde de krant De Morgen ook op allerlei fouten in de mails. Experts wezen op foute afkortingen van militaire titels en de foute spelling van de naam van luitenant-kolonet Decrop.

Weggelaten

'Ik ben geen militair, dus zulke dingen weet ik niet', stelde Crombez maandag in een reactie in de krant De Standaard. Hij moest toegeven dat hij 'niet zeker is of de twee mails wel authentiek zijn'.

'Achteraf was het misschien beter dat we die mails hadden weggelaten want de conclusie van ons onderzoek blijft ook zonder die mails dezelfde: Vandeput loog', luidde het maandag ook in De Morgen.

Vuye & Wouters

Crombez was trouwens niet de enige politicus die omstreden mails toegestuurd kreeg in het dossier. Ook Hendrik Vuye, van de tweemansfractie Vuye & Wouters, ontving ze.

'We kregen een mail uit 2012 en een andere uit april 2017 met daarin ongeveer dezelfde boodschap als die Crombez had gekregen. Bij ons zijn de knipperlichten onmiddellijk afgegaan', stelde Vuye.

Of de mails die hij kreeg van dezelfde bron afkomstig zijn als degene die Crombez gebruikte om Vandeput in diskrediet te brengen, is niet duidelijk.