FPIM pleit voor centralisatie van alle staatsbelangen

De FPIM stelt voor alle participaties van de federale regering onder te brengen in één autonoom staatsinvesteringsfonds. Dat maakte Koen Van Loo, de topman van de staatsholding, eerder deze week in de Kamer bekend.

De FPIM (Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij) kwam de jongste jaren in de schijnwerpers als gewapende arm van de federale overheid bij de bankenreddingen. Maar ze beheert niet enkel participaties in de banksector. Ze heeft ook belangen in tal van andere bedrijven en durfkapitaalfondsen.

In opdracht van de overheid beheert ze participaties als Dexia, Belfius en BNP Paribas, maar ook Bpost en Brussels Airport. Ze is ook aandeelhouder van een reeks durfkapitaalfondsen en bedrijven (Euroclear, Euronext, enz.). De FPIM speelde enkele maanden geleden ook een belangrijke rol in de onderhandelingen over het steunpakket voor Brussels Airlines. Daarnaast heeft ze ook kleine participaties in de spoorwegbeheerder Infrabel en de NMBS.

De federale overheid is evenwel ook rechtstreeks aandeelhouder van een aantal van die bedrijven: vooral van de NMBS en Infrabel, maar ook van de Nationale Loterij en Bpost. Het belang in Proximus wordt dan weer volledig door de federale overheid beheerd, buiten de FPIM om.

Smart capital

Koen Van Loo, de topman van de FPIM, pleit voor een groepering van al die belangen in een nog op te richten staatsinvesteringsfonds, onder het motto 'Smart capital for Belgium'. Hij verklaarde dat in een uiteenzetting over de strategie van de FPIM eerder deze week in de commissie Financiën van de Kamer. De Franstalige zender LN24 pikte het nieuws op.

Het staatsinvesteringsfonds zou georganiseerd worden rond een investeringsportefeuille met een focus op zeven sectoren (biotech en gezondheid, luchtvaart, financiën, vastgoed, maar ook energie, transport & mobiliteit en duurzaamheid) en een holding. Die zou strategische activa met een nationaal belang omvatten, alsook participaties in groeibedrijven met een strategisch belang voor de Belgische economie. Het fonds zou onder de voogdij komen van de eerste minister. De nota daarover zou op de tafel van de Vivaldi-onderhandelaars liggen.

Belangenconflict

Als België een geloofwaardige financiële arm met een toegevoegde waarde wil hebben, is zo'n centralisatie onontbeerlijk. Koen Van Loo Topman FPIM

Zo'n centralisatie zou onder meer toelaten mogelijke belangenconflicten voor de staat - tussen haar rol als aandeelhouder, beleidsmaker en regulator - uit de weg te ruimen. Bovendien zouden de participaties efficiënter beheerd worden, meent Van Loo. 'Als België een geloofwaardige financiële arm met een toegevoegde waarde wil hebben, is zo'n centralisatie onontbeerlijk', zegt hij. 'Bovendien is zo'n centralisatie behoorlijk gemakkelijk realiseerbaar, gezien we al veel participaties voor de federale regering beheren.'