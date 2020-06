Faillissementenstorm pas na de zomer

Vanaf woensdag zijn door corona getroffen ondernemingen niet meer automatisch beschermd tegen faillissementen en beslagen. Maar de storm wordt pas na de zomer verwacht.

Een staakt-het-vuren, zo omschreef de federale regering in een Koninklijk Besluit in april 'het moratorium op faillissementen' dat vandaag afloopt. Dat lastte een afkoelingsperiode in waarin het onmogelijk was beslag te leggen op de goederen van een schuldeiser of de rechter het faillissement te laten uitspreken. Dat staakt-het-vuren is woensdag officieel voorbij.

Hernemen de vijandelijkheden meteen met het volle geweld? Zo'n vaart lijkt het niet te lopen, leert een rondvraag bij advocaten en magistraten.

'Dat zal nog even duren', zegt Dorothée Vermeiren, partner bij Clifford Chance. 'We beleven de stilte voor de storm. Bedrijven zijn nog aan het heropstarten. Ook veel schuldeisers denken twee keer na voor ze agressief optreden tegen een schuldenaar, omdat ze snel in een patstelling kunnen komen. Maar uiteindelijk moeten bestuurders hun rekening maken en misschien toch bescherming tegen schuldeisers vragen. Ik verwacht een hete herfst.'

Elders klinkt hetzelfde geluid. Arie Van Hoe, advocaat insolventierecht bij NautaDutilh ziet drie fases. In het begin van de coronacrisis viel de dagelijkse praktijk van beslag leggen om praktische redenen grotendeels stil. Het moratorium op faillissementen luidde een tweede fase in, waarbij ondernemingen automatisch waren beschermd tegen faillissement en beslagen. Nu start de derde fase.

Na de zomer

Die zal zich na de zomer laten voelen. Al is het maar omdat straks het gerechtelijk verlof start. Maar ook omdat de rechtbanken nog even bezig zijn met oudere dossiers. De faillissementskamer van de Ondernemingsrechtbank van Brussel heeft de afgelopen maanden gewoon doorgewerkt, omdat er nog volop zaken van voor de corona-uitbraak waren. Er is geen achterstand opgelopen.

Was het dan wel nodig dat moratorium af te kondigen? 'Dat is goed verlopen', zegt Dorothée Vermeiren. 'Het bracht sereniteit en liet toe even de kat uit de boom te kijken. Het was ook gewoon een bevestiging van de realiteit. De meeste procureurs vorderden al niet meer het faillissement omdat de omstandigheden uitzonderlijk zijn. Ook veel schuldeisers waren terughoudend.'

Ook op andere vlakken blijkt de storm pas dit najaar te komen. Zo lijken bij de grote advocatenkantoren niet abnormaal veel voorbereidingen voor collectief ontslag. 'We hebben de indruk dat ondernemingen massaal gebruikmaken van de geboden mogelijkheden van tijdelijke werkloosheid en op een verstandige manier - door individuele ontslagen - hun organisatie bijsturen', zegt Elisabeth Matthys, partner bij Stibbe. 'Op die manier proberen ze na de zomer klaar te staan om de coronaschok te verteren.'

Vervijfvoudigen

Maar dat de storm komt, lijkt buiten kijf te staan. Bedrijfsdata-expert Graydon verwacht dat het aantal faillissementen verdrievoudigt tot vervijfvoudigt. De coronacrisis kan de komende maanden en jaren tot 50.000 faillissementen leiden, zegt Eric Van den Broele, senior manager onderzoek en ontwikkeling bij Graydon. Ook hij denkt dat we daarvan deze maand nog niet veel zullen zien.