Familiaal bezoek over grens mag weer

Pieter De Crem had eerder deze week al aangekondigd dat hij alles in het werk zou stellen om familiaal bezoek over de grens mogelijk te maken. Er was daarover heel wat discussie, maar vrijdagavond zette het Overlegcomité het licht op groen. Vanaf zaterdag zullen mensen familie kunnen bezoeken in Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk, als dat land het zelf ook toelaat.