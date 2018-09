Familievermogens verbergen zich massaal voor ‘rijkenregister'

De familiale vennootschap een andere naam geven, naar het buitenland verhuizen of zelfs ontbinden. Zowel kleine zelfstandigen als grote zakenfamilies hebben er veel voor over om hun anonimiteit te bewaren nu een overheidsdatabank hun vermogen dreigt bloot te geven.

Het register zal voor alle vennootschappen en verenigingen de identiteit bijhouden van wie minstens 25 procent van de aandelen of stemrechten bezit. Bij een burgerlijke maatschap, een populair vehikel voor familiale vermogens, betekent dat vaak dat zowel de ouders als de kinderen in de databank terechtkomen.

Het UBO-register dient om in de Europese strijd tegen financiële criminaliteit vast te stellen wie achter een bedrijf zit. Maar niet alleen de autoriteiten en cijferberoepers hebben toegang. Elke burger zal vrij opzoekingen kunnen doen per vennootschap . De databank wordt, net als in Nederland, wel eens ‘rijkenregister’ genoemd.

De overheid bouwt enkele beperkingen in om privacyredenen. Een particulier kan alleen zoeken op basis van het ondernemingsnummer of de naam van de vennootschap, en niet op een eigennaam, zoals pakweg ‘Marc Coucke’.

Pottenkijkers

Hij wijst op de groeiende privacyrisico’s voor de ondernemers achter de zowat 300.000 bvba’s in ons land. ‘Met het UBO-register komen we aan vier publieke bronnen, naast de Balanscentrale, het handelsregister en de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Als iemand uit de goegemeente of een journalist alle informatie bijeenlegt, sta je als ondernemende familie in je onderbroek.’