Farmareus J&J belooft eerste vaccindosissen twee maanden vroeger

De overheid verwacht in april de levering van 280.500 dosissen van de vaccinproducent Johnson & Johnson. Dat is twee maanden vroeger dan in eerdere leverschema's werd gemeld en cruciaal nu AstraZeneca in april, mei en juni maar de helft zal leveren van wat afgesproken was.

Er is slecht én goed nieuws omtrent de Belgische vaccincampagne. Eerst het goede nieuws. In de nieuwste update is geschoven met het leverschema van Janssen Pharmaceutica. Dat is de Belgische dochter die voor haar Amerikaanse moeder Johnson & Johnson het coronavaccin van de groep ontwikkelt.

Volgende week versnelling in ziekenhuizen Vlaanderen zet deze week ongeveer 11.000 spuitjes in de rusthuizen. Het gaat bijna exclusief om tweede dosissen van het Pfizer-vaccin. Bijna negen op de tien rusthuisbewoners en drie kwart van de bijna 100.000 personeelsleden kregen al een eerste dosis. Acht op de tien rusthuisbewoners en 65 procent van het personeel kregen ook al een tweede dosis. In de ziekenhuizen gaat het deze week om 18.900 eerste dosissen en 3.700 tweede spuitjes met een mix van Pfizer, Moderna en AstraZeneca. De vaccinatie in de ziekenhuizen blijft lastig omdat er forse vertraging zit op de Moderna-vaccins. Volgende week wordt wel een tandje bijgestoken met 72.110 eerste spuitjes en 20.322 tweede dosissen. Deze week liggen ten slotte ook 20.000 spuitjes klaar voor de gehandicapteninstellingen en 16.200 voor de vaccinatiecentra. Die laatste zijn bestemd voor huisartsen, tandartsen en thuisverplegers onder 56. Vanaf 8 maart kunnen ook eerstelijnswerkers vanaf 56 zich laten inenten met Pfizer-vaccins.

Oorspronkelijk was voor juni een eerste levering van 1,4 miljoen dosissen voorzien. Maar ons land rekent nu op een eerste levering van 280.500 dosissen in april, 420.750 in mei en ruim 700.000 in juni. Goedgeplaatste bronnen bevestigen aan De Tijd dat J&J vanaf het tweede kwartaal met de levering aan ons land begint, zoals is overeengekomen met de Europese Commissie.

Die versnelling volgt mee uit de vroeger dan verwachte aanvraag voor een marktlicentie bij de Europese geneesmiddelenwaakhond EMA. De bedoeling is dat die midden maart zijn oordeel velt. De studies hebben aangetoond dat het J&J-vaccin 66 procent bescherming biedt tegen Covid-19. Dat lijkt een matig resultaat, maar het vaccin zou mensen volledig behoeden voor ziekenhuisopname en overlijden. In Zuid-Afrika wordt het J&J-vaccin al toegediend aan zorgverleners, hoewel het nog niet goedgekeurd is.

Werkpaardje

De versnelling is belangrijk omdat J&J alles heeft om een werkpaardje te zijn voor grote delen van onze bevolking. Het is het eerste vaccin dat met één dosis werkt en het kan bewaard worden bij koelkasttemperatuur. J&J kan dus over twee maanden helpen een turbo te zetten op de vaccincampagne. Dat het vaccineren nu met horten en stoten verloopt, komt omdat het eerste werkpaard - het vaccin van AstraZeneca - met vertraging wordt geleverd.

Maar ook bij J&J is er geen zekerheid. Het J&J-vaccin gebruikt dezelfde technologie als AstraZeneca: een onschuldig virus wordt vermomd als coronavirus om ons lichaam antistoffen te laten aanmaken. De vaccinproductie is een complex proces dat verkeerd kan lopen, zoals met AstraZeneca gebleken is. J&J hoopt dat er geen kink in de kabel komt, maar garanties kan het niet geven. De Europese productie gebeurt in het Nederlandse Leiden, maar de afwerking en de botteling gebeuren elders in de wereld.

5,9 miljoen Dosissen Pfizer In het tweede kwartaal zijn bijna 6 miljoen Pfizer-dosissen beloofd, waarvan 20 procent in april, 30 procent in mei en 50 procent in juni.

De planning geeft aan dat het vanaf april mogelijk moet worden de vaccincampagne echt op kruissnelheid te brengen. In het tweede kwartaal zijn ook bijna 6 miljoen Pfizer-dosissen beloofd, waarvan 20 procent in april, 30 procent in mei en 50 procent in juni. In de kwartalen drie en vier zouden nog eens 3 miljoen dosissen komen.

Daarnaast worden vanaf september additioneel bijna 4 miljoen Moderna-dosissen verwacht. Omdat vanaf juni ook op honderdduizenden dosissen van het Curevac-vaccin, dat nog in studiefase zit, gerekend wordt, lijkt vanaf het late voorjaar een tijd van overvloed aan te breken. Al wordt de tijdige levering van het J&J-vaccin door een nieuwe serieuze tegenslag met AstraZeneca nog belangrijker. De EU moet het in april, mei en juni met 40 miljoen dosissen AstraZeneca stellen, terwijl het op minstens 80 miljoen rekende. 'Onze hoop is gevestigd op het vaccin van Johnson&Johnson dat bij vervroegde goedkeuring al vanaf april zou kunnen leveren en zo het verlies mogelijk kan compenseren', stelt Dirk Ramaekers, chef van de taskforce vaccinatie van ons land.

Aanmodderen

De vertraging in levering vanaf april is het niet het enige slechte nieuws. Ook op korte termijn is het aanmodderen. Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) moest dinsdag melden dat er ook op kortere termijn minder vaccins dan aangekondigd komen van AstraZeneca en Moderna. Enkel de leveringsflow van Pfizer verloopt vlot, met deze week opnieuw 120.500 geleverde dosissen. Die aantallen blijven ook de rest van de maand in principe elke week komen. Moderna levert tegen het eind van de week 26.100 dosissen. Maar dat is na twee opeenvolgende leveringen van elk ongeveer 50.000 die niet toekwamen.

Het slechtste nieuws is er ook hier over AstraZeneca. Het Zweeds-Britse bedrijf liet maandagavond weten dat België deze week 88.000 dosissen krijgt in plaats van bijna 150.000. Ook volgende week is er nog vertraging omdat de dan beloofde levering in twee opgesplitste ladingen komt. Op 3 maart komen 21.600 dosissen en op 7 maart 127.200.

'Dat is een gigantisch probleem voor onze vaccinatiecentra, maar ook in de ziekenhuizen en gehandicaptenvoorzieningen. Het is jammer dat we met AstraZeneca en Moderna geen stabiliteit hebben in de leveringen. Ik versta niet dat Europa daar geen grotere vuist tegen maakt', zei Beke. In een reactie laat AstraZeneca weten dat het alles in het werk stelt om tegen eind maart, zoals beloofd, meer dan 1 miljoen dosissen aan ons land te leveren.

