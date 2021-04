Federaal tekort nog wat hoger na eerste begrotingscontrole

Het is staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) nog niet gelukt positief begrotingsnieuws te brengen. Het tekort van de federale regering zal op het einde van het jaar nog eens 600 miljoen euro hoger liggen dan het monitoringcomité amper vier weken geleden voorspeld had.

Corona-uitgaven

Het begrotingssaldo ligt daardoor nog wat verder af van de doelstellingen die de regering bij de eerste begrotingsopmaak geformuleerd had. In oktober schatte ze 2021 met een tekort van 25 miljard af te ronden, maar de tweede coronagolf temperde de economische groei en dwong de regering voor 4 miljard euro extra steun uit te keren.

Ontsporing

Als het tekort bij een begrotingscontrole afwijkt van de begrotingsopmaak, is het in normale tijden de gewoonte de ontsporing aan te pakken. De Bleeker vindt het door de crisis niet opportuun naar extra inkomsten of besparingen bij de departementen te zoeken. 'Corona blijft onze begroting hard raken. We blijven alles uit de kast halen om deze crisis te overwinnen en dat zie je in de cijfers', zegt ze.