Federale ambtenaren staken

De komende weken zou, volgens de vakbonden, nog meer actie gevoerd worden. Er lopen onderhandelingen met het kabinet-Vandeput over een nieuw statuut voor de federale ambtenaren, maar het water tussen beiden blijkt erg diep te zijn. 'Het is best mogelijk dat we elke week een dag staken', aldus Saenen. 'Mogelijk via beurtstakingen in de provincies.'