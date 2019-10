Federale overheid blokkeert alle kredieten

De federale overheid gaat donderdagnacht in shutdown. Omdat de koning de wet op de voorlopige twaalfden niet meer op tijd kan ondertekenen, blokkeert de overheidsdienst Begroting tijdelijk alle federale kredieten.

Straks stemt de Kamer over de noodbegroting, die sinds de val van de regering-Michel om de twee maanden herbevestigd moet worden. Dat is een week later dan gepland, omdat er vorige week een onverwachte wisselmeerderheid tot stand kwam rond een voorstel van de PVDA om een noodkrediet voor de zorgsector aan te leggen.

In principe moest de stemming vandaag volstaan om een shutdown van de overheid te vermijden. De benodigde kredieten moeten op 1 november ter beschikking zijn. Maar vermoedelijk omdat 1 november een vakantiedag is, neemt de federale overheidsdienst Begroting toch al haar voorzorgen. Dat blijkt uit een mail aan alle overheidsdiensten, die De Tijd kon inkijken.

Bij gebrek aan een wet van voorlopige kredieten wordt de toegang tot alle kredieten vanaf 31 oktober om 23.59 uur geblokkeerd. Interne mail Begroting

In die mail staat dat alle overheidskredieten vanavond om 23.59 uur worden geblokkeerd tot de wet op de voorlopige twaalfden door koning Filip is ondertekend en alle kredieten zijn ingegeven in het boekhoudsysteem van de federale overheid. De facto is dat een shutdown, zelfs al zal die misschien maar een weekend duren.

Geen probleem voor lonen

De blokkering betekent niet dat de overheid stopt met werken, dat lonen niet meer betaald kunnen worden of dat kantoren tijdelijk sluiten. Het betekent wel dat er tijdelijk geen transacties met een begrotingsimpact in het boekhoudsysteem geboekt kunnen worden. Bestelbonnen en facturen voor de aankoop van goederen blijven even liggen.