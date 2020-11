Federale overheid slikt groenestroompil van 31 miljoen euro

Omdat de federale overheid niet aan haar doelstelling van 13 procent hernieuwbare energie komt, hangt haar een factuur van 31 miljoen euro boven het hoofd. 'De erfenis van de vorige regering komt ons duur te staan', zegt minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen).

Europa legt de lidstaten bindende doelstellingen op voor de productie van hernieuwbare energie in 2020. Van der Straeten maakte dinsdag in de Kamercommissie Energie bekend dat een miljoenenfactuur voor België dreigt door het niet halen van de doelstelling 2020 voor hernieuwbare energie. Voor de federale overheid bedroeg die doelstelling 13 procent, maar ze strandt op 11,7 procent. Dat komt neer op een tekort aan hernieuwbare energie van 1.550 gWh.

Dat betekent dat de factuur voor de federale overheid kan oplopen tot 31 miljoen euro. Eerder was al duidelijk dat Vlaanderen er ook niet in geslaagd is de doelstelling te halen. Vlaanderen kijkt tegen het grootste tekort aan hernieuwbare energie aan: 1.800 gWh. Om te vermijden dat het niet halen van de doelstelling tot een Europese boete leidt, besliste Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) al voor 22,5 miljoen euro rechten op groene stroom aan te kopen in Denemarken. Ook Brussel kijkt aan tegen een tekort van 150 gWh. Alleen Wallonië heeft een overschot van 1.465 gWh.

Erfenis

'De erfenis van de vorige regering komt ons duur te staan', zei Van der Straeten. 'Door het halfslachtige energiebeleid en de permanente onzekerheid werd onvoldoende geïnvesteerd in nieuwe groenestroomproductie. Aan die besluiteloosheid maak ik nu een einde', alludeerde ze op de beslissing van de regering om de kernuitstap tegen 2025 door te voeren. 'De richting is nu heel duidelijk, wat een verademing betekent voor investeerders in groene energie. Eindelijk is er zekerheid.'

Door het halfslachtige energiebeleid en de permanente onzekerheid werd onvoldoende geïnvesteerd in nieuwe groenestroomproductie. Tinne Van der Straeten Federaal minister van Energie

Dat neemt niet weg dat Van der Straeten ook bij andere Europese lidstaten hernieuwbare energie moet aankopen, zoals Vlaanderen heeft gedaan. De factuur voor de federale overheid kan oplopen tot 31 miljoen euro. Daarbovenop dreigt eind 2020 nog een bijkomend tekort voor de federale overheid en de regio’s, vooral omdat te weinig maatregelen zijn genomen om het energieverbruik te doen dalen.

Van der Straeten zei de factuur zo veel mogelijk te willen drukken. 'Door de krachten in ons land te bundelen en goed te onderhandelen voorkomen we hoge boetes die de belastingbetaler nog eens op kosten jaagt. Sowieso wordt de komende jaren ingezet op meer Europese samenwerking op het vlak van energie.' Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan Europese plannen voor windenergie op zee.

Lat niet lager leggen

Van der Straeten maakt zich sterk dat ons land de doelstellingen zal halen. Tegen 2030 moet hernieuwbare energie goed zijn voor 55 procent, en tegen 2050 zelfs voor 100 procent. In tegenstelling tot haar Vlaamse collega Demir is het probleem volgens Van der Straeten niet dat de lat te hoog wordt gelegd, wel dat een stop-and-gobeleid is gevoerd, waardoor investeringen zijn uitgebleven.