'Federale regering niet bevoegd voor regeling voetbalmakelaars'

De Raad van State schiet een plan aan flarden van Minister van Middenstand Denis Ducarme (MR) voor de wettelijke invoering van een licentie voor voetbalmakelaars.

Minister Ducarme en de Pro League, de belangenvereniging van profclubs, staan met de billen bloot bij hun poging de makelaars in het voetbal aan de ketting te leggen. De Raad van State stelt in een recent advies dat niet het federale niveau, maar de regio's bevoegd zijn om een makelaarslicentie in te voeren, zoals Ducarme wil. 'De gewesten zijn op algemene wijze bevoegd voor voor het regelen van de arbeidsbemiddeling, en dus ook voor de arbeidsbemiddeling die betrekking heeft op de beroepssportbeoefening. De federale wetgever is onbevoegd om de in het voorstel van wet vervatte regeling aan te nemen', luidt het. Om die reden besluit de Raad van State het wetsvoorstel ook niet aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Het advies is opmerkelijk omdat het dossier al jaren federaal behandeld wordt. Ducarme kwam als parlementslid in 2011 een eerste keer met het voorstel, dat hij in 2014 nog eens indiende. Hij vond toen nooit een meerderheid, maar hoopte nu op nieuw momentum in de nasleep van het schandaal rond witwasconstructies en omkoping in het voetbal.

Operatie Zero

Sinds het uitbreken van 'Operatie Zero' regent het voorstellen om de regels rond de activiteiten van makelaars aan te scherpen. Ducarme wilde, in overleg met ProLeague-en Anderlecht-voorzitter Marc Coucke, een vergunning voor makelaars invoeren. Nu volstaat het om zich voor enkele honderden euro te registreren als makelaar en zijn er verder amper regels. Makelaars zouden aan een aantal voorwaarden moeten voldoen - een test van vakbekwaamheid afleggen, het jaar voor de aanvraag van licentie geen functie bij een club hebben gehad en geen crimineel verleden hebben. De licentie zou afgeleverd worden via de minister van Middenstand, na advies van de sociale partners. Wie zich niet aan de regels houdt, zou zijn licentie ook onmiddellijk ingetrokken zien.

Het advies heeft daarnaast ruimstrekkende gevolgen voor andere initiatieven die nog in de pijplijn zitten over makelaars. De Pro League vormde zelf een expertenpanel - met daarin ProLeague-CEO Pierre François, politicus en gewezen Europees rechter Melchior Wathelet en de advocaat Wouter Lambrecht. Die laatste is vast in dienst bij de Spaanse topclub FC Barcelona.

Makelaarsstatuut

Dat expertenpanel lanceerde recent een reeks voorstellen, met onder meer de vraag aan de federale overheid om zoals voor advocaten of notarissen een volwaardig statuut voor makelaars in te voeren. De Pro League wilde dat makelaars zich voortaan zouden registreren, een verzekering zouden afsluiten en een certificaat van goed gedrag en zeden zouden kunnen voorleggen. Ook zouden ze erkend moeten worden als rechtspersoon en een btw-nummer kunnen voorleggen. Het advies van de Raad van State zet nu ook een flinke pad in de korf van dat geplande 'makelaarsstatuut'.