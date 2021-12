Federale regering plant heropening bioscopen en theaters

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) moet een nieuwe regeling maken zodat theaters en bioscopen met een publiek van 200 bezoekers weer open kunnen.

Dat is beslist door de federale topministers nadat de Raad van State de sluiting van de cultuursector dinsdag terugdraaide. Het betekent dat de bedoeling is terug te keren naar de regeling rond indoor cultuurevents zoals die bestond voor het overlegcomité tussen federale en regionale topministers vorige week.

Theaters, concertzalen en ook bioscopen zullen dus weer open kunnen. De maximumcapaciteit blijft wel op 200, met ook mondkapjes, coronapas en respect voor de afstandsregels. Federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zal een nieuw koninklijk besluit opstellen om de heropening juridisch te onderstutten.

De bedoeling is de regeling woensdag al goed te keuren op een nieuw overlegcomité. Daar schuiven ook de regionale overheden mee aan, om zelf ook nog groen licht te geven voor heropening. Grote discussies worden niet meer verwacht.

Er is ook afgesproken dat volgende week een nieuw overlegcomité wordt bijeengeroepen. De federale en regionale topministers zullen er zich buigen over de toestand van de epidemie en ook bekijken hoe de organisatie van culturele events structureler kan verlopen, zonder stop-and-go beleid. Daarvoor wordt gekeken naar het systeem zoals eerder is gebruikt, waarbij de maximumcapaciteit van zalen onder meer wordt bepaald op basis van oppervlakte, de mogelijkheid van ventilatie en voldoende in- en uitgangen. Die mogelijkheid is ook al besproken tussen de cultuursector en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

'Het is goed dat theaters en bioscopen nu opnieuw kunnen werken. Voor de toekomst moeten er meer proportionele normen komen, zodat we met dit virus kunnen leven, met respect voor ons fysieke gezondheid maar ook voor mentaal welzijn', reageert Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet. Het is geen toeval dat de Groenen zo snel reageren. Zij verzetten zich de voorbije dagen fel tegen de eerdere beslissing waar ze vorige week - naar eigen zeggen dik tegen hun zin - nog mee goedkeuring aan gaven.

De federale regering keert op zijn stappen terug na een tumultueuze week. Meteen nadat een overlegcomité vorige week de cultuurhuizen en cinema's op slot deed - samen met een resem andere indoor activiteiten van professioneel entertainment overigens - gingen de poppen aan het dansen. De cultuursector liep storm en organiseerde een betoging omdat er geen enkel bewijs zou zijn dat cultuurtempels broeihaarden van besmetting zouden zijn. Zeker gezien alle veiligheidsvoorzorgen die er van kracht waren. Voor het overlegcomité was de onzekerheid over de oprukkende omikronvariant de reden om alle georganiseerde events indoor - horeca en enkele andere uitzonderingen niet te na gesproken - te verbieden.

Alles ging schuiven door een arrest van de Raad van State. Die oordeelde dat theaters weer open mochten omdat de regering onvoldoende zou hebben gemotiveerd waarom sluiting cruciaal was voor de volksgezondheid. Bioscopen vielen buiten het arrest omdat hun sluiting vastgelegd was in een andere passage van het besluit dat de beslissing van het overlegcomité stutte.