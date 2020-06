Federale regering stuurt bankenbazooka bij

De Croo merkt op dat het bankengarantiefonds vrij vroeg in de crisis tot stand kwam, toen er nog hoop leefde op een snel herstel. Dat is ondertussen veranderd. 'De gezondheidscrisis is stilaan onder controle, maar economisch staan we nog maar aan het begin van een zware periode. Veel zelfstandigen en kmo's blijven het moeilijk hebben. Ze starten wel op, maar vaak met een lager toerental. Een vlotte kredietverlening is cruciaal.'