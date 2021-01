Federale relance loopt vooral via het spoor

1,25 miljard krijgt de federale regering van de Europese Commissie. Dat manna wil ze vooral besteden aan de spoorwegen en energie.

Uit het Europese herstelfonds van 5,9 miljard euro eigende de federale regering zich twee weken geleden 1,25 miljard euro toe. Staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) selecteerde de projecten die zo goed mogelijk sporen met de doelstellingen van de Europese Commissie: digitalisering en duurzaamheid.

Die moet over enkele maanden haar fiat geven over het Belgische plan. Doordat de Commissie een streep kan trekken door bepaalde projecten, dient de regering projecten voor 130 procent van het beloofde geld in.

De belangrijkste pijler waarmee de regering-De Croo de relance wil bewerkstelligen, zijn investeringen in het spoor. Zo'n 365 miljoen euro moet daarnaar vloeien. Tot de opties behoren een verbetering van het Gewestelijk Expressnet rond Brussel en de toegankelijkheid van de stations, een modernisering van de as Brussel-Luxemburg en een verdubbeling van het vrachtvervoer via het spoor tegen 2030.

Energie

Een tweede grote hap van het geld stroomt naar de energiesector. 100 miljoen euro gaat naar een offshore windenergiezone, interconnecties met andere landen en energieopslag. Nog eens 50 miljoen wil de regering investeren in technologieën om de CO 2 -emissies van de gascentrales - die de sluiting van de kerncentrales moeten opvangen - te verminderen. Er komt ook een fiscale stimulans van 32 miljoen voor de installatie van elektrische laadpalen.

300 miljoen euro gaat naar de digitalisering van de overheidsdiensten, vooral justitie en de sociale zekerheid. Zo'n 170 miljoen euro vloeit naar de renovatie van overheidsgebouwen. Ook kleinere projecten kunnen rekenen op geld: nucleair medisch onderzoek (35 miljoen), technologieën voor de aanpak van de drugshandel in de Antwerpse haven (70 miljoen) en het verkleinen van de hoeveelheid radioactief afval na de ontmanteling van de kerncentrales (25 miljoen).

Transformatiefonds

De federale regering heeft ook het licht op groen gezet voor het transformatiefonds, dat door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) zal worden beheerd. De regering steekt er 750 miljoen euro in. Dat moet een hefboom zijn om privaat geld aan te trekken.