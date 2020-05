Feestjes noch events tot 1 juli

Na de grote festivals tot september worden nu ook alle kleine events tot 1 juli geschrapt. Daarmee lijkt de ruimte meteen erg beperkt om het kraantje voor de zomer nog veel verder open te draaien.

'Alle culturele, sportieve, toeristische en recreatieve events zijn verboden tot 30 juni. Ik kan zeggen dat het zeker geen terugkeer naar de normale situatie wordt voor de zomer.' Het was de meest opmerkelijke uitspraak uit de speech van premier Sophie Wilmès (MR) na afloop van de Nationale Veiligheidsraad, het overleg tussen de federale topministers, de regionale minister-presidenten en de wetenschappers die hen adviseren over de coronacrisis. Dat onder meer scholen, musea, markten met een limiet van 50 standhouders en kappers komende maandag weer zouden openen, was al bekend geraakt.

Koffietafel en receptie

Eerder was al het doek gevallen over massa-events zoals Rock Werchter, Tomorrowland, Pukkelpop, concerten in het Sportpaleis en de AB of voetbalmatchen in de eerste klasse. Alle grote events zijn midden april gecanceld, en dat al zeker tot en met 31 augustus. De boodschap was dat over kleinere events later beslist zou worden. Daar gaat een kruis over tot 1 juli, liet Wilmès weten. Navraag in de Nationale Veiligheidsraad leert dat het over alle bijeenkomsten gaat van meer dan twee mensen, van communiefeest over bedrijfsevent tot de vele festivalletjes overal te lande. 'Alles is verboden, tenzij expliciet een uitzondering wordt gemaakt.'

CD&V wil dj goedkoper maken voor Tomorrowland Nu duidelijk is dat minstens tot 1 juli geen enkel event mag doorgaan, heeft CD&V een wetsvoorstel klaar om de sector een fiscaal ruggensteuntje te geven. De partij wil de buitenlandse artiest, entertainer of sporter die in ons land komt spelen en op jaarbasis hier minder dan 15.000 euro verdient, voortaan vrijstellen van belasting. Dat belastingvoordeel komt in de eerste plaats ten goede aan de Belgische organisatoren, zoals de Memorial Van Damme, de Ronde van Vlaanderen en het culturele circuit met festivals, concerten, theaters, dans en het clubcircuit. De entertainers rekenen hun gage doorgaans aan in netto, waardoor de bestaande belasting van 18 procent die moet worden ingehouden door de organisatoren voor die laatsten een bijkomende kost vormt. 'Vandaag is het zo dat entertainers belast worden in het land waar ze hun prestaties leveren. Maar in de OESO (de rijke westerse landen) is de trend wel om die heffing af te schaffen. De afweging van veel overheden is dat de administratieve kosten uiteindelijk hoger uitvallen dan de inkomsten die het oplevert. Nederland doet dat bijvoorbeeld al', stelt Daan Buylaert, advocaat bij het fiscaal kantoor Tiberghien. 'De regeling is eigenlijk een intern-rechtelijke verbreding van de afspraak die er nu al is tussen ons land en de Verenigde Staten. Een Belg die daar minder dan 15.000 euro verdient, betaalt geen belasting, wat ook voor Amerikanen geldt die hier komen spelen of dj'en bijvoorbeeld.' Zodra een artiest meer verdient dan 15.000 euro, wordt hij belast op basis van het huidige systeem: een belasting van 18 procent op het totale bedrag.



Daarbij wordt verwezen naar twee nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen. Op huwelijks- en begrafenisceremonies zijn voortaan weer 30 mensen toegelaten, als er garantie is dat iedereen anderhalve meter afstand kan houden. Een koffietafel of receptie met cava achteraf is uitgesloten, benadrukte de premier wel. En trainen mag weer in groepen van 20, op voorwaarde dat dat in clubverband gebeurt en onder supervisie van een coach. Waarbij meteen de vraag rijst of wielertoeristenclubs plots coaches gaan aanstellen. 'Extra uitzonderingen zijn altijd mogelijk voor 30 juni. Maar de kans is niet heel groot dat er veel zal gebeuren', is te horen.

Het is geen toeval dat Wilmès communiceerde over de schrapping van alle events tot juni. De tijd van het jaar is aangebroken dat overal openlucht events gepland stonden: kermissen à la de Sinksenfoor in Antwerpen, braderieën en wijkfeesten, maar ook kleine tot middelgrote privé-events. Daarvoor waren de voorbereidingen blijven lopen, bestellingen en kosten incluis. De politieke druk werd te groot om alle organisatoren voor eens en altijd duidelijkheid te geven dat ze moeten annuleren. En vooral, dat ze dankzij de beslissing van de overheid overmacht kunnen inroepen bij verzekeraars en tegen mogelijke schadeclaims. Niet zij beslisten hun event te schrappen, wel de hogere overheid.

Het blok gaat er nu op na drie weken op rij van versoepeling van de coronamaatregelen. Vanaf 4 mei gingen bedrijven, winkels en scholen open. Nu volgt een stille periode tot 8 juni. De reden is simpel: het coronavirus. Het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen is na een mini-opstoot weer in dalende lijn en de ziekenhuizen lopen dag na dag een beetje meer leeg. Nog maar een kwart van alle patiënten op intensieve zorgen liggen daar met Covid-19, de ziekte die het nieuwe coronavirus veroorzaakt. Omdat de incubatietijd van besmetting tot symptomen een tweetal weken kan duren, moet even een coronabreak ingelast worden. Blijkt alles onder controle, dan kunnen we de lockdown nog meer afbreken.

Cultuur, sport en toerisme

Het Vlaamse ministeriële N-VA-trio Jan Jambon, Ben Weyts en Zuhal Demir stomen samen met de collega's van de andere deelstaten gefaseerde plannen klaar voor respectievelijk cultuur, sport en toerisme. Maar binnenskamers wordt toegegeven dat tot juli heel weinig zal kunnen door de schrapping van alle events tot dan.

De grootste te ontwarren knoop van nu tot de zomer is het lot van cafés, restaurants en terrassen. Daarnaast is er het heikele punt van het tweede verblijf, zeker nu de eerste rechtszaken door eigenaars begonnen zijn en de kustburgemeesters blijven tegenpruttelen over het inreisverbod. En er is de blijvende druk voor een extra versoepeling van het sociale regime - nu sinds afgelopen zondag groepjes vrienden, gezinnen of familie weer een bubbel met elkaar mogen maken.