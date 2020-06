Fiets kan gratis mee op de trein tot eind 2020

'Reizigers moeten wel een 'fietssupplement' op zak hebben, zodat de NMBS een overzicht houdt van de eventuele toevloed van fietsen in de treinen', legt woordvoerder Bart Crols uit. En omdat het aantal fietsplaatsen per trein beperkt is, moet de reiziger ook altijd eerst de treinbegeleider contacteren om te zien of de plaatsen niet bezet zijn. Reservatie voor groepen is niet toegestaan 'om logistieke en veiligheidsredenen'.