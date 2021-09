Fietsvergoeding in meer sectoren op komst

Toch is er nu een interministerieel actieplan van 52 punten, die ertoe moeten leiden dat meer mensen sneller de fiets pakken en hun fietsrit veiliger kunnen maken. Het belangrijkste daarvan is wellicht de aanpassing van de wegcode. De details van die nieuwe wegcode laten nog even op zich wachten, maar Gilkinet belooft 'meer aandacht voor de kwetsbare en actieve weggebruiker'.