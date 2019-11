Financiën waarschuwt voor massale phishingpoging

'We worden regelmatig geconfronteerd met andere pogingen tot pishing, vooral via mail, maar dit is de eerste keer dat het via sms gebeurt. Daarom twijfelen veel mensen of het echt is', zegt woordvoerder Francis Adyns. 'De sms'jes zijn vannacht of vanmorgen verstuurd en ze vragen telkens hetzelfde bedrag. De nummers van waaruit ze verstuurd worden wijzigen steeds. Het gaat onder meer om de nummers 0478/085632, 0478/329247 en 0478/085546.