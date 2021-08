Financiën werft aan om slachtoffers noodweer te ondersteunen

Jongeren onder de 26 jaar die ervaring willen opdoen, kunnen sinds vrijdag solliciteren voor een tijdelijke baan bij de FOD Financiën. Er staan tientallen vacatures open, die de overheid snel wil invullen. 'Zowel de coronacrisis als het noodweer maken dat tal van burgers met vragen zitten. Dat is logisch en daar moeten en willen we antwoorden op bieden', zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).

Startbanen

Later deze maand, op 20 augustus, komen er nog meer vacatures bij voor tijdelijke startbanen. De FOD werft vanwege de coronacrisis nog eens 150 medewerkers aan. Het is de bedoeling dat zij ondernemers en particulieren gaan helpen met hun vragen over de gevolgen de coronacrisis. Het gaan onder meer over steunmaatregelen op belastingen en afbetalingsplannen op maat.