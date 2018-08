Fiscale impasse voor tweede verblijven in het buitenland

Het geworstel door de regering-Michel dreigt eigenaars nog lang in onzekerheid te laten.

Eigenaars van een vakantiewoning in het buitenland moeten geduld oefenen. Bij de jongste begrotingsgesprekken is de regering-Michel er niet in geslaagd te bepalen hoe die woningen belast moeten worden, vernam De Tijd.

In april werd ons land door het Europees Hof van Justitie een tweede keer veroordeeld. Dat komt omdat Belgen met een vakantiewoning in het buitenland anders belast worden dan Belgen met een woning in eigen land. Dat ontmoedigt Belgen te investeren in vastgoed in andere EU-landen, oordeelt het Hof.

Dwangsommen

In ons land worden de inkomsten uit een woning - of de huur die u uitspaart door er zelf te wonen - geraamd via het kadastraal inkomen. Wie een woning heeft in bijvoorbeeld Spanje of Frankrijk moet de werkelijke huurwaarde van de woning aangeven in zijn belastingaangifte, ongeacht of die verhuurd wordt of niet. Omdat de werkelijke huurwaarde doorgaans hoger ligt dan het kadastraal inkomen, kan dat uw inkomsten in een hogere belastingschijf duwen.

De regering moet die discriminatie wegwerken. Anders riskeert ze dwangsommen te moeten betalen. De verwachting was dat de regering bij de begrotingsgesprekken van vorige maand het probleem zou aanpakken, maar dat is niet gebeurd. Er lag wel een voorstel op tafel, maar dat was nog niet rijp. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) kreeg de opdracht het verder uit te werken.

In principe kan de regering het probleem oplossen door de reële huurinkomsten van woningen in binnen- en buitenland te belasten. Maar dat ligt politiek gevoelig, want dat betekent een belastingverhoging voor veel Belgen.

Kafkaiaans

Vandaar dat een alternatief is uitgewerkt. De bedoeling is dat ook voor buitenlandse woningen het reële huurinkomen via een coëfficiënt wordt omgezet in een kadastraal inkomen. De betrokken Belgen zullen hun reële huurinkomsten moeten blijven aangeven, maar dankzij de ‘omzetting’ zouden ze niet zwaarder belast worden. Volgens een waarnemer is dat een ‘kafkaiaans voorstel’.

De tijd dringt, want in maart gaat de regering in lopende zaken. Dan kan ze in principe geen beslissingen meer nemen.