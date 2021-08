Fiscus claimt 45 miljoen euro in New York

De Belgische fiscus heeft in New York, gespreid over zeven rechtszaken, een reeks Amerikanen en pensioenfondsen gedagvaard met een claim van op zijn minst 45 miljoen euro.

De dagvaardingen, die dateren van eind juli, zijn een uitloper van het CumEx-schandaal. Dat draait rond fraudeurs die onterecht de terugbetaling claimden van roerende voorheffing op dividenden. Een groep media, waaronder De Tijd, onthulde in 2018 dat elf Europese landen daardoor werden getroffen en in totaal 55,2 miljard euro verloren. Het schandaal wordt wel eens de grootste belastingzwendel uit de Europese geschiedenis genoemd.

Duitsland werd het zwaarst geraakt, met fraude ten belope van bijna 32 miljard euro. In vergelijking daarmee viel de schade voor de Belgische schatkist in de periode 2012-2015 met 201,5 miljoen euro goed mee. Dat neemt niet weg dat het gerecht en de fiscus in ons land pogingen ondernemen om het geld te recupereren en de daders te berechten.

De dagvaardingen in New York, die De Tijd kon inkijken, passen in dat kader. Het is voor zover bekend de eerste keer dat de Belgische fiscus CumEx-fraudeurs voor de rechter daagt. In andere landen lopen al langer rechtszaken. De Deense belastingdienst bijvoorbeeld startte in de VS in 2018 en 2019 al honderden processen op, maar daar staat tegenover dat de schade voor het land zo’n 1,7 miljard euro bedraagt.

Acht Amerikanen

Dat ons land ook in actie komt in de VS is geen toeval: nogal wat fraudeurs opereerden vanuit dat land. De federale overheidsdienst Financiën spande de zeven rechtszaken aan voor het United States District Court voor het zuiden van de staat New York. De fiscus viseert acht Amerikanen, zeven pensioenfondsen en de aandelenmakelaar FGC Securities als daders of medeplichtigen. Allemaal worden ze met naam en toenaam genoemd.

Het uitgebreide frauduleuze gedrag van de gedagvaarden toont een hoge graad van morele verdorvenheid en kwaadwillige oneerlijkheid. Dagvaarding Belgische overheid

De fondsen hebben ronkende namen als Ganesha Industries, Lion Advisory of Michelle Investments. Een aantal namen van fondsen en individuen komt ook terug in Amerikaanse rechtszaken van de Deense fiscus. Dezelfde fraudeurs viseerden dus meer dan één land.

Volgens de Belgische dagvaardingen gingen ze in de periode 2012-2015 telkens op dezelfde manier te werk. Ze richtten pensioenfondsen op. Vervolgens voerden ze aan dat die aandelen bezaten van Belgische beursgenoteerde bedrijven en dat ze bij ons roerende voorheffing betaalden op dividenden van die ondernemingen.

Bel20

Iedere aanklacht gaat vergezeld van een lijst van de beursgenoteerde ondernemingen in kwestie. De vermeende fraudeurs namen geen genoegen met mindere goden. De 13 namen op de lijsten maken of maakten deel uit van de Bel20-beursindex. Het gaat om AB InBev, Ackermans & van Haaren, Ageas, Bekaert, Belgacom (nu Proximus), Delhaize (nu Ahold Delhaize), GBL, KBC, Mobistar (nu Orange Belgium), Solvay, Telenet, Umicore en UCB.

Vervolgens claimden de acht Amerikanen de roerende voorheffing van toen nog 25 procent van onze fiscus. Zo streken ze alles samen 44,9 miljoen euro op die ze onder elkaar verdeelden. Dat is ook het bedrag dat België terugeist, plus intresten en gemaakte onkosten. Als alles correct was verlopen hadden de acht inderdaad recht op het geld op grond van een dubbelbelastingverdrag tussen de VS en ons land.

Alleen, zo staat in de dagvaardingen, waren de pensioenfondsen niet echt, bezaten ze de aandelen niet en kregen ze dus ook geen dividenden. Dat de vermoedelijke fraudeurs er toch mee wegkwamen, komt omdat ze een ingenieus systeem hadden opgezet met een mengeling van valse en echte vennootschappen en dito documenten. Ze weekten zelfs authentieke attesten los bij de Amerikaanse fiscus.

Brits hefboomfonds

Volgens de dagvaardingen ontdekte onze fiscus de feiten ‘in of rond’ januari van dit jaar en stopten de terugbetalingen van de roerende voorheffing eind 2015. Dat laatste komt omdat het Britse hefboomfonds Solo Capital, dat mee in het complot zat en valse documenten leverde, toen werd opgedoekt na gerechtelijke onderzoeken in Londen en Denemarken tegen de firma.

Het is niet duidelijk wat er gebeurde tussen die feiten en de ontdekking begin dit jaar. De federale overheidsdienst Financiën verkoos gisteren geen commentaar te geven. De dagvaardingen zijn niet mals voor de acht Amerikanen. Ze hebben het over ‘uitgebreid frauduleus gedrag met een hoge graad van morele verdorvenheid en kwaadwillige oneerlijkheid'. Het is afwachten of België het geld terugziet. De processen zijn in elk geval nog maar net gestart, met onder meer de aanstelling van een rechter.