Fiscus claimt recordbedrag van multinationals die winst wegsluizen

De fiscus heeft vorig jaar een recordbedrag van 90 miljoen euro aan belastingen geëist van multinationals die winsten uit ons land versluisden.

Deze week raakte bekend dat de fiscus met de autoconstructeur Opel Belgium in een rechtszaak is verwikkeld over winsten die nog dateren van 2008 en 2009, de jaren voor de sluiting van de Antwerpse fabriek. Volgens de fiscus zijn er destijds onterecht winsten uit de fabrieksactiviteiten in ons land verschoven naar het hoofdkantoor in Duitsland. De fiscus opende het Opel-dossier eind 2010.

Ondertussen botst hij meer dan ooit op multinationals die winsten van Belgische dochterbedrijven versassen naar hun bedrijven in landen waar het belastingtarief doorgaans lager uitvalt.

132 dossiers

De onderzoeken naar die internationale geldstromen zijn bij onze fiscus in handen van de gespecialiseerde cel Verrekenprijzen. Het afgelopen jaar behandelde die cel 132 dossiers en ze claimde ze ruim 89,74 miljoen euro belastingen van de geviseerde multinationals. Dat is meer dan de jaren ervoor. De afgelopen drie jaar startte de fiscus 419 dossiers op tegen multinationals, waarbij hij 202 miljoen euro aan belastingen vorderde.

De controlecel van de fiscus vindt veel sneller dan vroeger de zwakke plekken in een organisatie. Luc De Broe Hoogleraar Fiscaal Recht

Volgens hoogleraar fiscaal recht Luc De Broe (KU Leuven) is de controlecel vandaag beter gewapend dan vroeger. ‘Ze zijn veel bedrevener in het vinden van de zwakke plekken in de organisatie van de multinational. De bedrijven moeten ook meer informatie geven. Dat verklaart waarom er meer controles plaatsvinden, die leiden tot meer winstcorrecties.‘

‘Het geeft wel aanleiding tot discussie: moest de winst in België vallen of in een ander land? Als die winst ook in ons land belast wordt, ontstaat er een dubbele belasting. Dan is er niet alleen een geschil met de betrokken bedrijven van de groep, maar ook met de belastingadministratie van het andere land.’

‘Die geschillen met de fiscus zijn altijd een gemiste kans voor de multinational’, stelt De Broe. ‘Die had er beter eerst een afspraak over gemaakt met de rulingcommissie van onze fiscus.’ Alleen al in 2016 werden er zo in België meer dan duizend afspraken gemaakt tussen multinationals en de rulingcommissie, het hoogste aantal in de EU.

Retroactief

‘Bij de geviseerde multinationals is er wel een terechte bezorgdheid dat de fiscus de winststromen van de voorbije jaren ook behandelt volgens de regels die de OESO pas in 2015 heeft goedgekeurd. De Belgische fiscus is die meteen beginnen toepassen, maar ook retroactief. Als het gaat over latere jaren zal een bedrijf meer geneigd zijn om een dading te sluiten met de fiscus, maar voor die eerdere jaren is men daar minder toe geneigd en dan ontstaan er geschillen.’

‘Die discussies zijn heel economisch. Het gaat over prijzen, waarderingen en winstmarges. Het is geen juridische discussie. Dat leidt dus maar uitzonderlijk tot rechtszaken zoals die met Opel Belgium.’