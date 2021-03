Fiscus en sociale inspectie gaan samen grote bouwwerven monitoren

De fiscus, de sociale inspectie en het gerecht nauwer laten samenwerken is de kern van het actieplan waarmee Vincent Van Peteghem (CD&V) de inkomsten uit fraudebestrijding fors moet opkrikken. Dat resulteert onder andere in de gezamenlijke monitoring van grote bouwwerven.

Is het nu 1 miljard euro of 2,3 miljard? De regering-De Croo had eind vorig jaar amper de eed afgelegd of de beoogde opbrengst uit fraudebestrijding leidde al tot een zware confrontatie tussen de premier en de oppositiepartij N-VA en tot verwarring over hoe de begrotingstabel moest geïnterpreteerd worden. Goed vijf maanden later maakt de minister van Financiën duidelijk dat de strijd tegen sociale en fiscale fraude dit jaar 200 miljoen extra moet opbrengen en dat die vangst moet oplopen tot 1 miljard in 2024.

Maar of hij die doelstelling haalt, zullen we nooit exact weten. ‘Dat is het nadeel van maatregelen die de economie en arbeid minder fraudegevoelig maken. Als inkomsten worden aangegeven die anders verborgen blijven, komen die binnen via de algemene middelen. Of die daar terechtkomen door onze strijd tegen fraude of door de groei van de economie, kan je moeilijk achterhalen’, zegt Vincent Van Peteghem.

Door de structuur van grote werven vanaf het begin in kaart te brengen boeken zowel de overheid als de aannemers efficiëntiewinst. Vincent Van Peteghem (CD&V) Minister van Financiën

De eerste beleidsdaad van de CD&V’er, die de titel van coördinerend minister voor de strijd tegen fiscale en sociale fraude meekreeg, was de herlancering van een college van administrateurs-generaal van alle direct of indirect betrokken diensten. Het gaat om de diensten Inning en Invordering, BBI, Douane en Accijnzen, Fiscaliteit, de Antifraudecel, de Cel voor Financiële Informatieverwerking, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst SIOD, de economische inspectie, de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, de gerechtelijke politie, het college van procureurs-generaal en de federale procureur.

Die samenwerking werd onder de regering-Leterme door toenmalig staatssecretaris Carl Devlies (CD&V) in het leven geroepen, maar belandde onder de regering-Michel in het vriesvak. 'Het enthousiasme onder de topambtenaren om de gezamenlijke aanpak weer aan te zwengelen is groot. Zij zijn nu tot een plan met 29 aanbevelingen gekomen, waarbij de klemtoon ligt op samenwerking, betere coördinatie en meer gegevensuitwisseling', zegt Van Peteghem.

Cocaïnehandel

Wat meteen duidelijk wordt: investeringen in extra informatica of speurders voor de BBI, die haar vangsten de jongste jaren zag teruglopen, staan voorlopig niet op de planning. 'Maar die zijn in een later stadium niet uitgesloten', zegt Van Peteghem. 'Ik wilde eerst de samenwerking opkrikken.'

Het volledige plan met 29 aanbevelingen geeft Van Peteghem nog niet vrij. Het dossier verhuist eerst naar het comité van betrokken ministers. Verwacht wordt dat de politieke discussie best stevig kan worden, omdat er enkele gevoelige wijzigingen in zitten. De verplichting voor alle handelszaken om naast cash ook minstens één vorm van elektronisch betalen aan te bieden, is er zo een. Eerder berichtte De Tijd ook al over de intentie om het charter van de belastingplichtige uit 1986 aan te passen, waardoor magistraten opnieuw BBI-inspecteurs kunnen inschakelen in gerechtelijke fraudeonderzoeken.

Voor de Franstalige liberalen kan dat een lastige worden. Het charter werd ingevoerd door Jean Gol. Van Peteghem: ‘We merken dat dit echt nodig is om grote acties zoals het Stroomplan tegen de cocaïnehandel in de haven van Antwerpen optimaal te laten renderen.'

Dure geschillen

Een andere nieuwigheid is dat er een gecoördineerde monitoring komt van de grote bouwprojecten in de komende jaren, zoals de Oosterweelwerken. Het risico op sociale dumping en fiscale onregelmatigheden op werven met bedrijven en werknemers van verschillende nationaliteiten is - zoals bekend - groot. ‘Het nieuwe is dat we projecten van meer dan 500 miljoen vanaf de opstart gaan monitoren. De diensten van de fiscus en SIOD stappen dan naar de betrokken ondernemingen om de structuur van de operatie in kaart te brengen, om duidelijk te maken aan welke fiscale en sociale regels hoofd- en onderaannemers moeten voldoen en om te voorkomen dat ze de wetgeving - die ze niet altijd kennen - overtreden.'

'De formule, waarvoor we de mosterd haalden bij de bouw van de nieuwe sluis van Terneuzen, is voordelig voor beide partijen. Voor de bedrijven leidt ze tot meer duidelijkheid, meer rechtszekerheid, minder administratieve lasten, en tijdswinst. De overheid krijgt meer directe inkomsten. Er gaat minder verloren aan deloyale concurrentie en sociale dumping. Ook zijn er minder uitgaven, doordat minder controles nodig zijn en er minder betwistingen en aanslepende, dure geschillen uit voort zullen komen’, zegt Van Peteghem.