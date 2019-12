Fiscus gaat belastingafspraken met grote bedrijven maken

De FOD Financiën verandert het geweer van schouder bij de behandeling van grote bedrijven. Na een doorlichting kunnen die voortaan een fiscale convenant afsluiten met meer rechtszekerheid.

De federale overheidsdienst (FOD) Financiën beschikt sinds 2015 over een afdeling die specifiek bedoeld is voor de belastinginning en -controle van de grote ondernemingen. Sinds dit jaar wordt die geleid door de dertiger Jeroen Jacobs. Hij was enkele jaren geleden nog belastingambtenaar, maar maakte na een passage op het kabinet van gewezen minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) snel carrière.

Onder leiding van Jacobs lanceert de dienst nu het zogenaamde Co-operative Tax Compliance Programme (CTCP), waarbij tussen de fiscus en grote bedrijven vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt over de inning van hun belastingen. De OESO, de denktank van de rijke landen, raadt landen aan op die manier te werken.

Geweer van schouder

‘We veranderen het geweer van schouder’, zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. ‘Terwijl de focus bij de grote bedrijven vroeger uitsluitend op de controle van de belastingaangifte lag, trekken we nu vooraf naar de ondernemingen en geven we hen de kans om in een traject van compliance (het volgen van de fiscale regelgeving, red.) te stappen. Onze specialisten lichten de boeken volledig door. Alles verloopt in een grote openheid. De laatste stap is dat een fiscale convenant afgesloten wordt.’

Het verschil met de vaak bekritiseerde rulings is dat dit systeem over de volledige belastingaangifte gaat en niet over één specifieke fiscale constructie. ‘Maar de filosofie is dezelfde: het gaat over transparantie en rechtszekerheid’, aldus de dienst Financiën.

Pilootproject

Er loopt een pilootproject waar drie grote groepen aan deelnemen. Dat wijst uit dat de effectieve belastingcontrole nog maar drie dagen duurt in plaats van drie maanden. De fiscus ziet grote efficiëntiewinsten en gaat ervan uit dat de belastinggrondslag met deze manier van werken correct is. In totaal komen 1.348 grote ondernemingen in aanmerking voor het programma.

Fiscale risico's

‘Uiteraard blijft de stok achter de deur van de belastingcontrole behouden. Maar op deze manier gebruiken we de zachte hand voor bedrijven die het goed menen en de harde hand voor zij die er de kantjes af lopen’, aldus Adyns. ‘We stellen vast dat multinationals almaar voorzichtiger worden met fiscale risico’s, omdat ze inzien dat bepaalde fiscale keuzes mogelijk negatieve gevolgen kunnen hebben voor hun businessmodel’, zegt Jacobs.