Fiscus geduldiger met belastingschulden

De fiscus heeft beslist dat belastingbetalers tot vijf jaar tijd kunnen krijgen om fiscale schulden af te betalen.

Schulden aflossen bij de fiscus kan binnenkort met een afbetalingsplan van vijf jaar. Nu moet een fiscale schuld nog binnen de twaalf maanden worden terugbetaald.

Sinds twee jaar hanteert de FOD Financiën het principe dat afbetalingsplannen zelden langer mogen zijn dat twaalf maanden. Te hardvochtig voor wie door overmacht in de problemen kwam, klaagden deurwaarders al aan en ook de getuigenis vorige week in Het Laatste Nieuws van een gepensioneerde leerkracht die door een afbetalingsplan moet overleven met 350 euro per maand, deed stof opwaaien.

Daarom heeft de fiscus nu beslist om milder op te treden, melden Het Laatste Nieuws en De Standaard. 'Het wordt in de toekomst mogelijk om een plan gespreid over een periode tot zestig maanden te krijgen', zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. 'We zijn van oordeel dat wie zijn schulden niet binnen de twaalf maanden kan betalen, te kampen heeft met structurele betalingsproblemen.'