Fiscus geeft fiat voor afschaffing gunstregime topvoetbal

De overheidsadministratie Financiën heeft geen fundamentele bezwaren tegen een wetsvoorstel van sp.a om het gunstregime voor het topvoetbal droog te leggen.

Een Vlaams front van partijen werkt al langer aan een politiek akkoord over het royale gunstregime voor topvoetballers. De regeling geldt voor alle profsporters, maar in de eerste plaats profiteren de grootverdieners in het topvoetbal er het meeste van. Spelers betalen nu maximaal 895,5 euro RSZ-bijdrage per maand, ongeacht hoeveel ze verdienen. Daarnaast mogen clubs 80 procent van de bedrijfsvoorheffing op spelerslonen inhouden.

De N-VA, Open VLD, Groen, CD&V en de sp.a hebben eigen voorstellen. Die variëren van een radicale afschaffing tot een zachte landing. De sp.a en Groen pleiten er als enige partijen voor het gunstregime volledig te schrappen. De afspraak was dat sp.a-Kamerlid Joris Vandenbroucke zijn voorstel op de agenda van de Kamercommissie financiën zou zetten om de besprekingen en de zoektocht naar een politiek compromis te beginnen. Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) vroeg zijn administratie daarom een advies over het sp.a-voorstel.

De topambtenaren van de fiscus blijken geen echte obstakels te zien in de complete schrapping van het gunstregime. Er is enkel een technische opmerking over de invoeringsdatum van de nieuwe regeling. De fiscus leidt uit het voorstel af dat het topvoetbal tien dagen na de publicatie in het Staatsblad al de volle pot begint te betalen, maar verkiest daarvoor het begin van het fiscale jaar.

De commissie begint binnenkort met de besprekingen. De bedoeling is ergens te landen tussen de voorstellen van de sp.a, Open VLD en CD&V. 'Het advies maakt duidelijk dat de weg openligt om flink te sleutelen aan het gunstregime', zegt Vandenbroucke.

Het topvoetbal wil de politiek overtuigen het gunstregime gedeeltelijk te behouden in ruil voor extra inkomsten voor de schatkist. De Pro League, het bedrijven boven de 24 topclubs, stelde in november een expertenteam rond Sp.a-coryfee Johan Vande Lanotte aan dat deze maand met een rapport zou komen. Vande Lanotte stelt onder meer een belasting op transferwinsten en makelaarscommissies, een taks op tv-geld en andere inkomsten uit deelname aan Europees voetbal en btw op online gokken voor. Maar over die voorstellen is bij de profclubs niet meteen een consensus.

De politiek zou oren hebben naar de voorstellen van de Pro League. Voorzitter Peter Croonen, die ook de voorzitter van Racing Genk is, kreeg een mandaat van zijn leden om de dans te leiden. Hij wil tijdens de volgende parlementaire hoorzittingen de voorstellen presenteren. 'Alle stukken zijn er, maar het is complex om de puzzel te leggen', zegt een bron bij de Pro League. Het gunstregime is één element. Daarnaast wacht Croonen op het definitieve rapport van het team-Vande Lanotte en zijn er nog voorstellen om het topvoetbal te hervormen.