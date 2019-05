Fiscus haalt slag thuis in miljoenenzaak

Het Hof van Cassatie heeft de Belgische fiscus gelijk gegeven in een zaak die gaat over ruim 200 miljoen euro aan belastingen.

Het Antwerpse hof van beroep oordeelde in 2016 dat de Belgische staat aan de Finse energiereus Fortum ruim 200 miljoen euro moest terugbetalen. Daarmee haalde Fortum gelijk in een zaak die was aangespannen door de Bijzondere Belastinginspectie (BBI).

Het geschil draaide rond het gebruik van de notionele interestaftrek, het belastingvoordeel voor bedrijven met veel eigen vermogen, door het financieel vehikel Fortum EIF. Het bedrijf had dat speciaal in België opgezet om van die aftrek gebruik te kunnen maken bij buitenlandse overnames en gaf het vehikel miljarden aan aftrekbaar eigen vermogen mee.

De BBI maakte bezwaar tegen de constructie omdat die uitsluitend een fiscaal doel zou dienen, wat in strijd is met de wettelijke regelgeving over de zogenaamde 'abnormale of goedgunstige voordelen'. Het voordeel dat Fortum EIF kreeg, viel volgens de BBI onder die categorie.

'Te weinig substantie'

De notionele interestaftrek werd volgens de fiscale inspecteurs misbruikt omdat het Belgische vehikel nauwelijks personeel in dienst had en puur leek te zijn opgezet om gebruik te kunnen maken van het gunstige Belgische fiscale regime. Het had volgens de BBI te weinig substantie om geloofwaardig te zijn. Nadat de belastinginspectie het bedrijf in 2011 gecontroleerd had, moest het alsnog extra belastingen betalen. In totaal ging het, van 2008 tot 2011, over 210 miljoen euro.

Fortum vocht die heffing aan bij de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg, maar die gaf de BBI gelijk. In beroep veegde het Antwerpse hof van beroep echter de argumentatie van de BBI van tafel.

Daarop stapte de fiscus naar het Hof van Cassatie en haalde gelijk, bevestigt Henri Vanderlinden, de persmagistraat van het Hof van Cassatie.