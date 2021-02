Fiscus int tot april geen fiscale schulden bij tienduizenden bedrijven

Sinds deze week geldt er voor bedrijven geen moratorium op het faillissement meer. Die tijdelijke faillissementenstop moest vermijden dat bedrijven over de kop zouden gaan door een gedwongen sluiting of inkomensverlies. Net zoals in de eerste golf zette de federale regering een stolp over de faillissementen, maar die verwijderde ze op 31 januari.