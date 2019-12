Fiscus jaagt op Belgen op Eiland Man en in Londen

Het Eiland Man ligt in de Ierse zee en telt 90.000 inwoners. Het is een belastingparadijs waar bedrijven op de meeste inkomsten geen belastingen betalen.

De fiscus onderzoekt alle Belgische namen in twee nieuwe gegevenslekken over schermconstructies. Er zijn massa’s mails en andere bestanden uitgelekt bij een bankkantoor op het Eiland Man en een kantoor in Londen dat postbusvennootschappen regelt voor mensen over de hele wereld.

Hij noemt zich Phineas Phisher en wilde tijdens de zomermaanden van 2015 gewoon een keer het computernetwerk van een bank hacken. Hij richtte zijn pijlen op de Cayman National Bank. Waarom? ‘Omdat Kaaiman wel leuk klonk. Ik wilde gewoon gelijk welke bank hacken en dat bleek veel gemakkelijker dan ik dacht’, verklaarde de hacker. Hij klaarde de klus met enkele kant-en-klare computerprogramma’s die iedereen kan vinden op het internet. Hij stuurde in augustus 2015 een phishingmail naar een bankmedewerker, met wat vragen over ‘de aanpassing van prijzen’. Vijf maanden lang kon hij zo ongemerkt neuzen in de computers van het filiaal van de Cayman National Bank op het Eiland Man.

Pas vorige maand, op 18 november, verspreidde de Cayman National Bank een persbericht waarin ze bevestigde dat haar kantoor op het Eiland Man was gehackt. Dat gebeurde nadat de gelekte data waren opgedoken op Distributed Denial of Secrets, een website van zelfverklaarde informatieactivisten. Zo’n 640.000 mails over duizenden rekeningen op het Eiland Man, een belastingparadijs, lagen op de straatstenen.

Datalek

Twee weken later verscheen op de website van DDoSecrets een tweede, nog groter datalek met miljoenen documenten, van mails en gescande identiteitskaarten tot energiefacturen. De bron was deze keer geen lek bij een kantoor in een exotisch belastingparadijs, maar bij een Londense leverancier van vooral Britse (scherm)-vennootschappen. Dat kantoor, Formations House, heeft al honderdduizenden vennootschappen verkocht aan klanten over de hele wereld die niet altijd zuiver op de graat zijn.

In de gelekte klantenmails duikt naast een leider van de Hells Angels en maffiosi ook een bont allegaartje Belgen op.

Ook de Belgische fiscus is op de twee ‘leaks’ gesprongen. ‘De data zijn veiliggesteld en worden klaargemaakt voor analyse’, zegt de woordvoerder van de fiscus, Francis Adyns. ‘De data van de Cayman National Bank zijn nog niet volledig verwerkt, maar er zijn al Belgen geïdentificeerd. De gegevens van Formations House vereisen een geavanceerdere verwerking door de vele gescande documenten. Er zijn nog geen eventueel betrokken Belgen geïdentificeerd. Pas vanaf begin januari zullen alle gegevens verwerkt worden en beschikbaar zijn voor analyse.’

De Tijd heeft samen met Knack en Le Soir al eens gesnuisterd in de twee datalekken. We vonden meer dan 11.000 bestanden die verwijzen naar België, al waren die lang niet allemaal relevant.

Eiland

Laten we beginnen op het Eiland Man. Dat eiland ligt in de Ierse zee, is 572 km² groot en telt amper 90.000 inwoners. Het is een typisch belastingparadijs voor bedrijven die er op de meeste inkomsten geen belasting betalen. Ook op meerwaarden en erfenissen is geen belasting verschuldigd. Het bankkantoor waarvan de data zijn gelekt heet Cayman National Bank omdat het een dochterbedrijf is van de Cayman National Corporation die, zoals de naam het verraadt, gevestigd is op dat andere belastingparadijs, de Kaaimaneilanden. De bank beheert zo’n 200 miljoen euro voor 1.400 klanten, de helft op het Eiland Man.

Meer dan 10.000 gelekte bestanden verwijzen naar België of Belgen, maar we vonden er geen bekende namen tussen, wel onder meer een Belg die een appartement in Antwerpen bezat via een schermvennootschap op het Eiland Man en een Brit met een lapdancebar in Brugge.

De gelekte mails leggen ook bloot hoe op één adres in Brussel voor verschillende klanten en bedrijven private stichtingen zijn opgericht, die op hun beurt leiden naar postbusvennootschappen op het Eiland Man. Die dienen mogelijk om exotische bankrekeningen te verbergen, maar dat moet de fiscus uitklaren. Bij de Cayman National Bank wil niemand reageren.

Camorra

Het tweede lek brengt ons naar Londen, in de Harley Street nummer 29. Dat is het chique adres van Formations House, dat zijn backoffice in Pakistan heeft. Formations House gaat er prat op al zo’n 400.000 vennootschappen te hebben opgericht voor klanten over de hele wereld.

Bij het Londense kantoor Formations House konden Belgen al voor 50 pond een kant-en-klare vennootschap kopen.

Daar zouden ook louche klanten tussen zitten. Het internationale journalistencollectief Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) onthulde de voorbije weken al dat onder andere de dochter van een Italiaanse maffioso klant was bij Formations House. Ze kreeg er zelfs een vennootschap met de naam Corleone Caffe Trading. Andere klanten hadden dan weer banden met de Italiaanse Camorra of verdienden geld met een zwendel in luxewagens. Ook een vroegere motorbendeleider van de Zweedse Hells Angels en een Iraanse oliehandelaar die op de zwarte lijst staat, waren klant.

In de gelekte mails troffen we ook een bont allegaartje van Belgische klanten aan, van zakenlui tot een astroloog. Het mailverkeer met de Vlaamse klanten illustreert de gang van zaken bij Formations House. U kunt er kant-en-klare vennootschappen kopen met ronkende namen als Banking Limited, Europay of E-Bank. Soms kost dat maar 50 pond, met extra kosten als u er een Britse rekening (500 pond) of een website (450 pond) bij wilt. ‘Vintage’ vennootschappen, die al een handelsgeschiedenis hebben, kunnen 25.000 pond of meer kosten. Dat kan oplopen tot 1,5 miljoen Britse pond voor bedrijven die op de Londense beurs waren genoteerd.

Offshore starter pack

De Londense fabriek in postbusvennootschappen lokte ook bedenkelijke klanten uit België, blijk uit de gelekte mails. Een Belgische hotelmanager riep de hulp van Formations House in om een vennootschap voor hem en zijn partner op de Seychellen op te zetten. ‘Onze namen mogen niet zichtbaar zijn’, mailde hij. Het Britse kantoor stelde hem gerust en bood hem een ‘Offshore starter pack’ van 795 pond met 400 pond jaarlijkse kosten aan. Als ze ook hun adres volledig wilden afschermen, konden ze voor 100 pond extra het ‘Offshore Compliance Pack’ erbij nemen. Formations House kon de Belgen ook nog een offshore bankrekening fiksen op het Caraïbische eiland Sint Vincent.

Een van de meer bizarre deals die we terugvonden in de gelekte documenten, dateert van oktober 2014. Er werd een vennootschap opgericht met het woord ‘Belgian’ in de bedrijfsnaam. Die kreeg het Londense adres van Formations House als postbusadres. Een maand nadien kreeg ze een bijhuis in het centrum van Luik. Achter die vennootschap schuilden nog twee andere postbusvennootschappen met de namen Direct Bank en Digital Bank. Die zouden volgens een gelekte mail elk een kapitaal krijgen van 900 miljoen pond, en filialen openen in Zwitserland en Liechtenstein.

Postbus

De twee vennootschappen kwamen op naam van een Belg en een Fransman, die elk 5.000 pond stortten. De Fransman was al eerder veroordeeld voor oplichting en hij werd 20 dagen na de oprichting al geschrapt als aandeelhouder en bestuurder. Ook het Belgische bijhuis verdween. Ondanks alles bleef de Fransman als klant welkom bij Formations House. In juni 2016 onderhandelde hij alweer over de aankoop van een nieuwe postbusvennootschap voor 7.000 pond.

De ‘achtergelaten’ vennootschappen kregen van Formations House gewoon een nieuwe eigenaar. Zo werd de vennootschap Digital Bank in 2016 weer doorverkocht voor 50.000 pond en op naam van een man uit Singapore gezet.