Fiscus verwittigt wie geen vereenvoudigde aangifte meer krijgt

De fiscus gaat fijnmaziger te werk bij het versturen van een voorstel van vereenvoudigde aangifte. Door wijzigingen in uw situatie moet u mogelijk zelf een aangifte indienen.

Binnenkort kunt u uw jaarlijkse belastingaangifte invullen. Vorig jaar moesten ruim zes op de tien – of zo’n 3,9 miljoen – belastingplichtigen niet zelf het initiatief nemen. Ze kregen een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’. Het document bevat alle gegevens die de fiscus kent en op basis daarvan worden de te betalen of terug te krijgen belastingen berekend.

Het versturen van vooraf ingevulde aangifte gebeurt dit jaar fijnmaziger, nadat de federale ombudsman in het najaar heeft gewaarschuwd dat een voorstel tot vereenvoudigde aangifte te vaak fouten bevat.

Veranderingen

Een verandering in uw persoonlijke situatie kan ertoe leiden dat u vorig jaar nog een voorstel van vereenvoudigde aangifte kreeg, maar dit jaar niet meer. De fiscus verstuurt tussen eind april en begin mei een brief naar ongeveer 140.000 belastingplichtigen om hen daarvan op de hoogte te brengen.

In de brief geeft de fiscus niet de specifieke reden waarom u geen voorstel van vereenvoudigde aangifte meer krijgt. Wel is er een algemeen overzicht van voorbeelden van veranderingen die het niet langer mogelijk maken om een voorstel van vereenvoudigde aangifte te versturen.

Het gaat bijvoorbeeld om de aangifte van uitgaven voor kinderopvang, roerende inkomsten uit beleggingen, bepaalde onroerende inkomsten uit vastgoed, een rekening of een levensverzekering in het buitenland of inkomsten van buitenlandse oorsprong. Het gaat ook om belastingplichtigen die onderhoudsgeld aangeven, zelfstandige worden of een hypothecaire lening hebben en verhuizen of van burgerlijke staat veranderen (huwelijk, echtscheiding...).

Papier of Tax-on-web

Wie geen voorstel van vereenvoudigde aangifte meer krijgt, ontvangt een papieren aangifte die ingevuld en teruggestuurd moet worden. Die aangifte kan ook elektronisch via MyMinfin (Tax-on-web) ingediend worden.

Belastingplichtigen die geen voorstel van vereenvoudigde aangifte meer ontvangen maar gebruikmaken van MyMinfin (Tax-on-web) ontvangen, als ze hun eBox (de elektronische mailbox van de overheid) geactiveerd hebben, een bericht dat ze een aangifte moeten indienen.

Altijd controleren

Krijgt u wel een voorstel van vereenvoudigde aangifte, dan moet u dat grondig controleren. Ga na of de vermelde gegevens juist zijn en of er niets ontbreekt. Vooral uw gezinssituatie moet een punt van aandacht zijn. Denk maar aan een recente wijziging in uw kinderlast of regeling van co-ouderschap.

Om de ingehouden roerende voorheffing op de vrijgestelde dividenden te recupereren, zult u het voorstel van vereenvoudigde aangifte moeten verbeteren.

Onvolledigheden kunnen ook te wijten zijn aan bijvoorbeeld een werkgever die niet tijdig de fiches heeft gemaakt, een attest voor giften dat verkeerd is ingevuld…