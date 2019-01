Fiscus wil af van papier

De bruine enveloppe zal verdwijnen. Dat zegt D'Hondt in een gesprek met De Tijd. De uitdaging is groot, want de fiscus verstuurde vorig jaar nog ruim 21 miljoen brieven. En bijna 600.000 Belgen ziet het niet zitten om zijn belastingaangifte elektronisch in te dienen en houdt nog vast aan de ‘bruine enveloppe’.

D’Hondt werd maandagavond verkozen tot Overheidsmanager van het Jaar, omdat hij de jongste jaren de structuur en de organisatie van de fiscus op punt gesteld heeft. In een volgende stap is een digitale revolutie bij de belastingdiensten nodig, vindt hij. ‘Tegen 2025 moeten we volledig digitaal en papierloos werken. Dat is onze ambitie. We moeten er als overheid over waken dat we voldoende snel inspelen op de maatschappelijke evoluties. Als de economie digitaliseert en de overheid niet, word je al snel een blok aan het been en een hinderpaal voor de competitiviteit van de economie.’