Fiscus wisselt massaal info uit over vermogen

De fiscus heeft 529.904 geldige inlichtingen ontvangen over rekeninghouders in het buitenland, heeft minister van Financiën ­Johan Van Overtveldt (N-VA) geantwoord in de commissie Financiën op een vraag van Peter Vanvelthoven (SP.A). De cijfers staan in De Standaard. Eerder had de minister al meegedeeld dat België op zijn beurt 590.223 inlichtingen aan het buitenland heeft verstrekt.