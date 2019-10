Flat aan zee is geen beroepskost meer

Bedrijfsleiders die via hun vennootschap een buitenverblijf aankopen, kunnen dat niet langer aftrekken van de belastingen.

De voorbije jaren heerste er verwarring bij fiscalisten en juristen, nadat het Hof van Cassatie in 2015 had bepaald dat vennootschappen in hun belastingaangifte ook beroepskosten mochten inbrengen die niets met hun activiteit te maken hebben.