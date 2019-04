Flitsmarathon gestart om 6 uur vanochtend

Gedurende 24 uur zullen er in heel België op autowegen en secundaire wegen snelheidscontroles plaatsvinden.

Bij de tiende editie in oktober 2018 beging 2,54 procent van de gecontroleerde bestuurders een snelheidsovertreding, goed voor in totaal 27.877 snelheidsovertredingen. Dat waren er ruim 5.000 minder dan bij de editie in april 2018, toen 33.500 bestuurders zich niet aan de maximumsnelheid hielden.