Fonds voor Medische Ongevallen draait vierkant

'De situatie is over de hele lijn dramatisch', zegt N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter. 'De doorlooptijd van dossiers is vier jaar. Slachtoffers laten het FMO vaak zelfs links liggen omdat een gerechtelijke procedure vaak sneller gaat. Het personeel is sterk gedemotiveerd en er is veel ziekteverzuim, waardoor de achterstand enkel oploopt en taken aan externen worden uitbesteed.'