Forfaitaire btw-regeling voor kleinhandel verdwijnt

Kleinhandelaars die nog altijd zonder boekhouding werken, zullen dat vanaf 2028 wel moeten doen. De regering maakt komaf met de forfaitaire btw, die door almaar minder zaken gebruikt wordt.

Het btw-forfait is een relikwie uit een tijd waarin heel veel kleinhandelaars hun waren nog zonder kasticket aan de man brachten en vooral geen gedetailleerde boekhouding voerden. Voor de zaken die dat laatste vandaag nog altijd niet doen, worden de belastingen en de btw niet op basis van de reële inkomsten en aankopen berekend, maar op basis van een forfait per sector.

Het gaat onder anderen om 1.500 cafébazen, 1.150 kappers, 1.000 bakkers en 9.000 slagers.

De regering schaft het forfait nu af, omdat het wetboek economisch recht, dat er onder de vorige regering kwam, bepaalt dat alle zelfstandigen een boekhouding moeten voeren.

Er komt een overgangsregeling tot 2028.

In het forfait voor de horeca is bijvoorbeeld vastgelegd hoeveel pinten er uit een vat bier kunnen worden getapt of hoeveel hoorntjes een ijsventer aan de man kan brengen met een liter ijs. Het btw-forfait leidt zo tot een grote administratieve vereenvoudiging voor de handelaar en de fiscus, maar is ook fraudegevoelig. Zo kan al eens een vat bier ‘vergeten’ worden. Daarnaast waren er de voorbije jaren ook wel eens discussies met de fiscus. Zo vinden de ijsventers dat de btw-administratie het aantal bollen uit een liter ijs te hoog inschat.

In combinatie met de nakende verplichting om minstens één vorm van elektronisch betalen aan te bieden, kan de afschaffing gezien worden als een fraudemaatregel.

Al jaren wordt het toepassingsgebied van het systeem ingeperkt. Sinds de regering-Michel kunnen alleen nog fysieke personen en dus niet langer zelfstandigen met een vennootschap gebruikmaken van de forfaitaire btw. Sinds 2018 is ook een tiental sectoren geschrapt, waaronder de vishandelaars op markten.

Dat leidt ertoe dat het forfait vandaag alleen nog openstaat voor zelfstandigen met een jaaromzet van minder dan 750.000 euro, die een beroepsactiviteit uitoefenen die voor ten minste 75 procent bestaat uit handelingen waarvoor geen factuur moet worden uitgereikt en die actief zijn in een van deze 13 sectoren: apothekers, bakkers, caféhouders, frituurhouders, foorkramers, ijsventers, kappers, krantenverkopers, kleine textielhandelaars, voedingszaken, schoenherstellers, slagers en zuivelverkopers.

Overgangsregeling tot 2028

‘Vandaag betalen nog zo'n 6.000 handelszaken een forfaitaire btw’, zegt Loïc Van Staey van de zelfstandigenorganisatie Unizo. ‘Tussen 2012 en 2018 is het aantal gebruikers gehalveerd en sindsdien blijft het dalen. Dat komt onder andere omdat het nieuw wetboek economisch recht, dat er onder de vorige federale regering is gekomen, bepaalt dat alle zelfstandigen een boekhouding moeten voeren.’

Doordat handelaars hun aankopen en inkomsten moeten bijhouden, is het forfait zonder voorwerp geworden.

Net daarom maakt de regering en in het bijzonder minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) nu komaf met het forfait: doordat handelaars hun aankopen en inkomsten moeten bijhouden, is het forfait zonder voorwerp geworden. Bovendien werken almaar meer handelaars met een digitale kassa - niet te verwarren met de witte kassa in de horeca - en een systeem van elektronisch betalen.

Van Peteghem maakt het voor elke handelszaak verplicht minstens één vorm van elektronisch betalen aan te bieden. De afschaffing van het btw-forfait kan in combinatie daarmee worden gezien als een antifraudemaatregel.