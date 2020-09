Formatie gaat opnieuw richting finish

De liberalen, socialisten, groenen en CD&V zitten sinds negen uur weer bijeen om het regeerakkoord in de laatste plooi te leggen. De cruciale vragen gaan over de centen en wie premier wordt.

Nadat het maandagavond dan toch niet gelukt is de finish te bereiken, zitten de onderhandelaars van Open VLD en de MR, de sp.a en de PS, Groen en Ecolo en CD&V sinds 9 uur weer bijeen.

Sommige knopen zijn al doorgehakt. Zo dooft de fiscale amnestie uit en wordt in 2021 definitief beslist of de kerncentrales dicht kunnen zonder de energiefactuur duurder te maken en zonder dat het licht uitgaat.

Het asiel- en migratiebeleid maakt geen breuk met dat van de regering-Michel, al dringen de groenen aan dat een 'vriendelijker gezicht' wordt getoond. Zo zullen gezinnen met kinderen en personen met een hoge kans op erkenning bij voorkeur in kleinschalige opvang worden opgenomen en wordt vastgelegd dat minderjarigen niet mogen worden opgesloten in gesloten centra.

De voorbije dagen ging ook veel tijd naar de discussie over een volgende staatshervorming: nog deze legislatuur zou er met bevoegdheden in de zorg worden geschoven. Twee vicepremiers zullen zich in aanloop naar 2024 met het institutionele bezighouden.

11 miljard

In de gesprekken maandag werd wel degelijk vooruitgang geboekt, zei zowel Groen-voorzitter Meyrem Almaci als formateur Alexander De Croo (Open VLD). 'Maar de bomen groeien niet tot in de hemel en dus moeten we keuzes maken', zei De Croo. 'En keuzes maken is altijd moeilijk.'

Een akkoord over het sluitstuk van de onderhandelingen, de begroting, is er daarom nog niet. De Croo en zijn coformateur Paul Magnette (PS) leggen dinsdagmorgen een voorstel op tafel.

De wensenlijst van de zeven partijen loopt op tot 11 miljard euro extra uitgaven, maar de bedoeling is ergens tussen 2 en 6 miljard euro te landen. De liberalen zitten onderaan die vork, de socialisten aan de bovenkant.

CD&V en de socialisten claimen het minimumpensioen van 1.500 euro, de groenen azen op investeringen in het spoor en groene energie, en de liberalen willen een ondernemersaftrek voor zelfstandigen zonder vennootschap, die niet van de verlaagde vennootschapsbelasting genieten.

Sommige van die maatregelen zullen integraal worden overgenomen, sommige deels, andere pas later en nog andere misschien niet. Zo is er nog discussie of het minimumpensioen stijgt tot 1.500 euro netto of bruto. Het verschil in kostprijs tussen die twee opties loopt in de honderden miljoenen.

De liberalen proberen het nieuwe beleid eerder beperkt te houden, omdat ze vrezen dat de zoektocht naar geld onvermijdelijk tot nieuwe belastingen leidt. De socialisten willen graag meer nieuwe plannen doorvoeren. Het gaat vooral om een reeks sociale accenten waarmee ze het verschil willen maken met de regering-Michel. De liberalen willen vermijden dat Vivaldi - zoals de regering-Di Rupo - wordt weggezet als een belastingregering.

1 oktober

Bij de onderhandelaars is nog altijd te horen dat ze mikken op een regering tegen 1 oktober. Sp.a-voorzitter Conner Rousseau herhaalde die timing maandagavond bij het verlaten van het Egmont-paleis.

Woensdag kunnen dan partijcongressen worden georganiseerd, zodat de nieuwe premier donderdag zijn beleidsverklaring kan uitspreken. Vooral CD&V houdt rekening met een opstand op het congres.

Premier