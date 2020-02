Formatie verzandt in complete impasse

Koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V) gooide vrijdag de handdoek in de ring nadat PS-voorzitter Paul Magnette de deur had dichtgegooid voor een regering met de N-VA.

Nu paars-geel dood en begraven is, voeren de linkse partijen de druk op CD&V op om voor een Vivaldi-coalitie met socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten te gaan. Anders worden vervroegde verkiezingen onafwendbaar.

Koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V) gooide vrijdag de handdoek in de ring nadat PS-voorzitter Paul Magnette de deur had dichtgegooid voor een regering met de N-VA. 'Misschien droom ik, maar ik had het gevoel dat een coalitie (met N-VA en PS, red.) mogelijk zou zijn geweest. Maar ik stel vast dat het bij sommigen gewoon geen wenselijke optie is', zei Geens. Volgens hem gaat het om een 'definitief veto' van de PS.

Geens betreurde dat zijn opdracht niet tot resultaat heeft geleid. 'De koord is aan één kant gebroken. Ik denk dat wat op tafel lag bijzonder constructief was en tot heel veel resultaat had kunnen leiden. Maar therapeutische hardnekkigheid is niet mijn stijl. Ik moet mij hierbij neerleggen, hoe jammer dat ook is. Voor de stabiliteit van het land is dit absoluut niet goed.'

De politieke impasse is compleet. De gok van de koning twee weken geleden om Geens, en niet N-VA-voorzitter Bart De Wever, aan zet te brengen is op niets uitgedraaid. Het is zelfs niet duidelijk wie de koning nu nog het veld kan insturen. Hij begint maandag een consultatieronde om na te gaan hoe het land uit deze crisis kan geraken. Nieuwe verkiezingen lijken almaar meer onafwendbaar.

'We willen geen verkiezingen uitlokken, maar we zijn er niet bang voor', liet Magnette weten. Volgens Geens moet evenwel 'het maximale' worden gedaan om verkiezingen te vermijden.

Nu paars-geel dood is verklaard, rijst de vraag of een Vivaldi-coalitie met socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten alsnog tot leven kan worden gewekt. Alle ogen zijn dan weer op CD&V gericht. Groen-kopstuk Kristof Calvo vraagt in een interview met De Tijd dat CD&V haar verzet tegen Vivaldi laat varen. 'Geef een progressieve regering een kans', luidt zijn oproep. Tijd om andere oplossingen een kans te geven, vindt ook Groen-voorzitster Meyrem Almaci.

Na de oekaze van Magnette lijkt CD&V echter minder dan ooit van plan om het geweer van schouder te veranderen en de N-VA los te laten. Dat bleek ook na afloop van een crisisberaad. 'Het vertrouwen dat Geens opbouwde, is vandaag kapotgeschoten', tweette leading lady Hilde Crevits.

Magnette zelf gelooft eigenlijk ook al even niet meer dat Vivaldi nog haalbaar is. Niet alleen wil CD&V niet, zelfs sp.a-voorzitter Conner Rousseau zit niet op Vivaldi te wachten. En Open VLD dreigt een hoge prijs te vragen, zeker als Egbert Lachaert er de voorzittersverkiezingen wint. Volgens CD&V speelt Magnette met vuur. 'Dit is onbesuisd en echt gevaarlijk. Als het uitdraait op verkiezingen, dan hebben we een regimecrisis', zegt een CD&V-topper onheilspellend.

En dus is de vraag hoe het nu verder moet. Een terugvalpositie is dat de regering in lopende zaken nog even voortdoet om verkiezingen te vermijden. Geens heerft premier Sophie Wilmès (MR) al gevraagd na te gaan of werk kan worden gemaakt van een noodbegroting, wat ook de oproep was van de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch.