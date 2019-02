Francken: 'Nationaliteit Belgische IS-strijders intrekken'

De oud-staatssecretaris voor Asiel en Migratie wil niet dat Europese IS-strijders worden teruggehaald om hier te berechten. 'We moeten hun nationaliteit intrekken. Dan zijn het geen Belgen meer en zijn ze ook ons probleem niet meer', vindt Theo Francken.

Europa moet een oplossing zoeken voor de meer dan 800 IS-strijders die door de VS in Syrië werden opgepakt, vindt de Amerikaanse president Donald Trump. Ze moeten door het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en andere Europese bondgenoten worden overgenomen en berecht in Europa, twitterde Trump.

Schermvullende weergave Premier Charles Michel ©BELGA

De tweets van Trump leidden al tot tal van politieke reacties in Europa. Premier Charles Michel (MR), die door de Britse eerste minister Theresa May hierover werd opgebeld, zegt dat België en het Verenigd Koninkrijk naar een gezamenlijke aanpak zullen zoeken over het al dan niet terughalen van Europese IS-strijders.

Er is afgesproken om 'heel nauw samen te werken met de bedoeling een gelijklopende aanpak te hebben om onze veiligheidsbelangen te verdedigen', zegt de woordvoerder van Michel. De komende dagen zullen ook Nederland en Frankrijk over de zaak worden gecontacteerd.

Groot probleem

'We moeten hun nationaliteit intrekken. Dan zijn het geen Belgen meer en zijn ze ook ons probleem niet meer.' Theo Francken Kamerlid N-VA

N-VA-boegbeeld Theo Francken ziet het alvast niet zitten om Belgische IS-strijders terug naar ons land te halen en hier te berechten. 'Ik worstel daarmee, ik heb daar een zeer groot probleem mee', zei Francken zondagmiddag aan VTM Nieuws.

De voormalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie ziet een andere oplossing voor het probleem. Hij wijst er op dat heel wat IS-strijders uit België een dubbele nationaliteit hebben. 'We moeten hun nationaliteit intrekken. Dan zijn het geen Belgen meer en zijn ze ook ons probleem niet meer.'

Wetsvoorstel

'Het is ongelooflijk dat iemand die onze samenleving op die manier de rug heeft toegekeerd, of hier zelfs aanslagen heeft gepleegd, terug zou keren', zegt Francken. Hij wijst er op dat de N-VA al een wetsvoorstel deed om de Belgische nationaliteit te schrappen van IS-strijders wanneer ze bijvoorbeeld veroordeeld worden voor terrorisme. 'Dit voorstel van Koen Metsu ligt nu al maanden in het parlement, maar het is vooral de partij van minister Geens (CD&V dus, red.) die het tegenhoudt', zegt Francken.